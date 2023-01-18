Машина врезалась в толпу пешеходов на площади Восстания в Петербурге

В Петербурге водитель въехал в толпу пешеходов и скрылся Фото: принтскрин видео.

В самом центре Санкт-Петербурга автомобиль врезался в толпу пешеходов. Авария произошла днем 17 января 2023 года на площади Восстания на месте пересечения с Невским проспектом. Водитель, игнорируя запрещающий сигнал светофора и то, что пешеходы переходят дорогу, нажал на педаль газа и врезался в людей. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 17 января 2023 года около 15:10 часов у дома 2 по площади Восстания водитель, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», совершил наезд на пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, - рассказали в полиции.

Момент аварии попал на видео камер наблюдения. На кадрах видно, как машина подъезжает к оживленному пешеходному переходу, немного притормаживает, после чего снова продолжает движение, попутно толкая людей. Благо, столкновения оказались не очень сильными. Ошарашенные такой наглостью люди лишь разошлись в стороны. Пострадавшие при столкновении сами ушли с места ДТП, но позже одна женщина обратилась в медицинское учреждение.

Спустя почти три часа после ДТП сотрудники дорожной полиции Приморского района на пересечении Долгоозерной и Планерной улиц остановили тот самый автомобиль, за рулем которого находился 42-летний мужчина. Его доставили в ГИБДД Центрального района и составили протоколы.