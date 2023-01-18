Умерла Тамара Алферова, жена лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова

Умерла жена Жореса Алферова. Фото: СПБ ГУП

Трагическая новость пришла из Петербурга. Здесь умерла Тамара Георгиевна Алферова, жена лауреата Нобелевской премии по физике Жореса Алферова. Об этом сообщила пресс-служба лицея «Физико-техническая школа» имени Ж.И. Алферова.

- 4 января 2023 года умерла вдова основателя лицея Жореса Ивановича Алферова - Тамара Георгиевна Алферова. На протяжении всей их совместной жизни Тамара Георгиевна была самым близким и важным человеком для Жореса Ивановича. Тамара Георгиевна всегда с большой теплотой относилась к лицею. Наши глубокие соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении.

Тамара Георгиевна (в центре) прожила с ученым более полувека. Фото: Артем КИЛЬКИН

В браке с Жоресом Алферовым Тамара Дарская (фамилия в девичестве) прожила более полувека. С будущим нобелевским лауреатом она познакомилась в Сочи в мае 1967 года. Спустя полгода пара поженилась и Тамара, дочка заслуженного артиста РСФСР Георгия Дарского, переехала к мужу их Воронежа.

После смерти супруга в марте 2019 года, Тамара Георгиевна большей частью жила на даче в Комарово, курортном пригороде Петербурга. Теперь без ее присмотра остались кошки, жившие у Алферовых в большом количестве. Их судьбой сейчас занимаются соседи.

Кошки, которых прикармливали Алферовы, остались без присмотра. Фото: vk.com/komarovocats

- В Комарово скончалась Тамара Георгиевна Алферова. У нее на участке в кошачьем домике жило много кошек. Животные остались на улице. Кормить некому и нечем, что делать непонятно, кроме как хоть создать пост в соцсетях. Если есть возможность и желание помочь с пристройством - пишите. Кошки ручные, но не домашние! - сообщают жители Комарово в группе ВКонтакте «Комарово: кошки ищут дом».

Пока вопрос с кошками Алферовых не решен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер Жорес Алферов - лауреат Нобелевской премии по физике

В субботу, 2 марта, стало известно о том, что умер Жорес Алферов (подробности)