Комитет по тарифам объяснил резкий рост коммунальных платежей за отопление в Петербурге

Комитет по тарифам Петербурга объяснил, почему в квитанциях ЖКХ выросла стоимость за отопление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В январе 2023 года жители Санкт-Петербурга получили квитанции ЖКХ за декабрь. Многие обратили внимание, что стоимость отопления изменилась в большую сторону по сравнению с предыдущим месяцев. Некоторые стали возмущаться - почему за услугу надо платить больше. 18 января Комитет по тарифам объяснил, почему стоимость отопления изменилась.

- Тариф на тепловую энергию в Петербурге вырос на 8,4 процента с 1 декабря. К тому же, в декабре по сравнению с ноябрем было существенно холоднее. Чтобы в квартирах горожан оставалась комфортная температура, потребовалось большее количество тепловой энергии на обогрев многоквартирных домов, - пояснили в комитете.

Таким образом сложились вместе сразу же два фактора: рост тарифа на 8,4 процентов, а также увеличение объема потребления теплоэнергии. Поэтому, по сравнению с ноябрем, размер платы на отопление вырос больше, чем на 8,4 процентов. Все это отразилось в платежных документах в январе.

Добавим, что в квитанциях ЖКХ отражен расход отопления. Если же объем расхода отопления вызывает вопросы, с ними можно обратиться в управляющую компанию либо в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.