«До последних дней прятала сухари и любой самолет считала вражеским». Тяжелые воспоминания о блокадном Ленинграде

Петербуржцы почтили память блокадных жителей и их спасителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Памятник блокадным альпинистам в Петропавловской крепости заалел красными гвоздиками. Цветы торжественно возложили к 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда – 18 января 1943 года умирающий от голода, окруженный фашистами город получил первую надежду на спасение. Окончательно освободить его смогли через год - 27 января 1944 года.

В курдонере Петропавловского собора ютились с букетами местные жители, юные кадеты-нахимовцы и почетные гости. У многих в глазах стояли слезы. Над головами собравшихся символично всплакивали чайки, вторя песне «Ты помнишь» Германа Орлова.

К памятнику альпинистам блокадного Ленинграда съехались важные гости и местные жители. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главным героем сегодняшнего дня была 100-летняя Екатерина Тутурова. Ветеран Великой Отечественной войны, чьи заслуги перед Родиной отзеркалены в многочисленных орденах и медалях, выстрелила из пушки на Нарышкином бастионе. Почетную возможность Екатерине Ивановне дали неспроста – 21-летняя Екатерина в составе 86-й стрелковой дивизии Ленинграда принимала самое активное участие в прорыве блокады.

- Прорыв был организован секретно – в Смольный вызвали только командиров нескольких дивизий, - поделилась воспоминаниями Екатерина Ивановна. - Немцы находились на левом берегу Невы близ Шлиссельбурга, а мы - на правом. Враг все время поливал берег водой, чтобы русские не могли на него попасть. На Преображенской горе у немцев были засекреченные боевые точки, поэтому, когда наши штурмовые отряды, одновременно пошли в бой, на середине реки их обстреляли. 12 января началась эта операция, бои шли целую неделю. 18 января мы прорвали блокаду и встретились с Волховским фронтом.

100-летняя ветеран Екатерина Тутурова дала почетный полуденный залп из пушки в Петропавловской крепости. Фото: Артем КИЛЬКИН

Блокадная жительница Ленинграда и труженик тыла Зоя Беляева тоже на минуту вернулась в свою тяжелую юность. 14-летней девочкой она устроилась работать в типографию на Боровой улице, куда каждое утро по два часа добиралась пешком с Чкаловского проспекта.

- Я не эвакуировалась, но война войной, а жизнь продолжалась. Я получала рабочую карточку, с ней можно было как-то выживать. Слава богу, дожила до 95 лет, - улыбнулась Зоя Павловна.

Еще одна блокадница, хранительница реликвий Родовой Усыпальницы Российского Императорского Дома Романовых Нонна Артемьева сказала, что воссоединение Волховского и Ленинградского фронтов было большой радостью для города. И пожелала, чтобы дети, внуки и правнуки ныне живущих людей никогда не переживали такого ужаса.

Жительницы блокадного Ленинграда Зоя Беляева (слева) и Нонна Артемьева (справа) и ветеран войны Екатерина Тутурова (в центре) поделились воспоминаниями о дне прорыва блокады. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скромная и важная церемония завершилась под стихотворение, знакомое каждому блокаднику - «Салют над Ленинградом». Про плачущих от счастья и боли ленинградцев, узнавших об освобождении города.

Слезы от блокадной боли до сих пор не просохли и на глазах рязанки Валерии Ростовской. С Ленинградом ее связывает память о многочисленной родне. Женщина призналась «Комсомольской правде», что блокада вместе со всей войной сильно посекла ее род. В блокадном городе, эвакуации и на фронте погибли как минимум 17 родственников Валерии, и это только по линии матери. Поэтому почтить память блокадных жителей и их спасителей женщина считает своим долгом.

- Блокада оставила психологический след, - вздохнула Валерия, не скрывая слез. - Моей маме до 88 лет обычные самолеты в небе чудились вражескими, в последние годы снились взрывы. И, конечно, всю жизнь она прятала по кухне сухари в мешочках – боялась, что грянет война, снова нечего будет есть. Она мало рассказывала о блокаде, из нее все по крупицам вытягивали: вспоминала, как они с сестрой еле живые лежали на кровати и мечтали, что будут не переставая есть, когда война закончится. Как ходили, маленькие, на крышу дома тушить пожары. Рассказывала, как умер их папа и полмесяца лежал в соседней комнате. Как пропала зимой 1941 года бабушка, и семья боялась, что ее съели. Тогда бабушка погибла под артобстрелом, но ее захоронение так и не нашли.

Матери Валерии повезло эвакуироваться в Рязанскую область, но и та спасительная поездка оставила глубокий эмоциональный отпечаток на всех потомках семьи.

- С одной стороны немцы стреляют, с другой – финны, впереди в Ладожском озере тонет машина с детьми, а останавливаться нельзя. Это страх и ужас. Я была в шоке, сколько они пережили и как выстояли, - поделилась Валерия Ростовская.

Женщина рассказала «КП», что старается искать в архивах сведения о других погибших в войну родственниках и передавать сохранившиеся воспоминания детям и внукам.