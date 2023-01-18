«Живые улицы»: В Петербурге воссоздали атмосферу блокадного Ленинграда

На Манежной площади открылась инсталляция «Живые улицы». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Манежная площадь превратится в музей под открытым небом . С 18 по 21 января здесь будут выставлены арт-объекты, так или иначе связанные с памятной датой – 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Проникнуться историей может любой желающий – вход в галерею бесплатный.

Коммуналка рядового Ленинградца

Подходим со стороны Садовой улицы и натыкаемся на… коммуналку рядового ленинградца 40-х годов. Разбитые окна, ободранные стены, полупустой паркет, печка-буржуйка, кровать, стол и радио.

- С осени 1941 года было запрещено выключать радио, ведь самое главное, что с помощью звука метронома передавались сигналы воздушной тревоги. Во время атак характерный звук учащался до 120 ударов в минуту. Это означало одно – пора спускаться в бомбоубежища, - рассказал «КП» экскурсовод-волонтер Егор Емельянов.

Увидеть инсталляцию можно с 18 по 21 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Учебный класс

Для школьников инсталляция «Учебный класс» - это возможность воочию «прикоснуться» к истории. Жизнь продолжалась, а вместе с ней и учеба в осажденном городе. Учебный год 1941 начался 25 октября. Открыли всего 103 школы из 300 в городе. К ноябрю ситуация стала хуже - не хватало продовольствия, и многие родители не отпускали детей в учебные заведения, потому как тем нужно было становиться за станки вместе с взрослыми.

- К началу зимы в городе работали всего 39 школ, в классе стояло всего по четыре парты, - продолжил Егор. – Уроки длились по 25 минут из-за сильных морозов, а учеников с 1 по 6 классы было решено перевести на обучения в бомбоубежища.

- А что заставляло детей ходить в школу? – уточняем мы.

- Детям выдавались талоны на похлебку. Это не вырезалось из карточек, а было бесплатным, поэтому из-за еды дети были вынуждены ходить в школы.

Экспозиция погружает посетителей в осажденный Ленинград. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГАЗ-АА или «Полуторка»

А вот мы у центрального экспоната. В блокаду «Дорога жизни» была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро. Проходила она из порта Осиновец до двух перевалочных баз со стороны большой земли – Кабуна и Лаврова. Около 4000 моделей грузовиков «ГАЗ-АА» было спущено на лед, 1000 из них уходили под воду.

- Движение по ледовой трассе было опасным, - подчеркнул экскурсовод. – С конца ноября толщина льда составляла всего 17 сантиметров, поэтому многие грузовики уходили под воду, переворачиваясь на бок или на заднюю ось. Как правило, люди успевали эвакуироваться, спасая часть продовольствия с кузова.

На площади можно увидеть, как выглядел в то время школьный класс, квартира, военная «полуторку». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Репетиционная комната оркестра

Завершающим элементом проекта «Живые улицы» стала репетиционная комната оркестра. Несмотря на всю опасность и ужас, в городе старались проводить и культурные мероприятия. Собирали музыкантов со всего Петербурга в большой симфонический оркестр. Карл Элиасберг был настолько слаб, что на первые репетиции его жена привозила на саночках.

- Комната находилась на четвертом этаже, не все могли подняться, и репетиции проходили с открытыми окнами, - заключил Егор Емельянов. – 7 августа 1942 симфония прозвучала в большой филармонии. Здесь как раз сыграл большую роль Дом радио, который транслировал эту симфонию на весь Ленинград, и даже на фронт противника.

Симфония стала настоящим символом того, как город продолжал жить, ведь для блокадников прошла самая тяжелая зима 1941-1942 года.

СКАЗАНО

Генеральный директор СПБ ГБУК Театра-фестиваля «Балтийский дом», соорганизатор проекта «Живые улицы» Сергей Шуб:

- Для детей и внуков это место генетически связано с историей города. Нынешняя экспозиция – это полная реконструкция воспоминаний о жизни Петербурга в те годы, это наша эмоциональная память, наша благодарность тем, кто вдохновил страну на победу.