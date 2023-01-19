Жители Петербурга окунулись в оборудованные купели в праздник Крещения Господня

Около купелей образовались очереди из желающих окунуться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенские купания стартовали в Петербурге в ночь на 19 января. Напомним, в этот день православные отмечают праздник Крещения Господня и окунаются в прорубь с ледяной водой. К слову, в городе оборудована 21 купель в 11 районах.

Наш фотограф побывала на месте событий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе оборудована 21 купель Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Возле каждой купели дежурят спасатели, добровольцы и медики с техникой и оборудованием. Они смогут быстро оказать помощь в случае необходимости. Ночью дежурят 27 единиц техники и 320 сотрудников МЧС, городских спасателей, медиков и добровольцев, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На месте купания дежурят спасатели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как обеспечивается безопасность петербуржцев, глава города Александр Беглов решил проверить лично. Губернатор окунулся в купель в Василеостровском районе.

Процесс окунания в купель контролировали спасатели Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, главная городская купель традиционно установлена у Петропавловской крепости. К слову, окунуться в прорубь в некоторых оборудованных для этого местах можно будет в течение дня 19 января. Специалисты ни в коем случае не рекомендуют заходить в воду в самодельные купели: это опасно для жизни.