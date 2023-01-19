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Общество18 января 2023 23:42

Жители Петербурга окунулись в оборудованные купели в праздник Крещения Господня

В ночь на 19 января около купелей дежурили спасатели
Анастасия НУРАДИЛОВА
Около купелей образовались очереди из желающих окунуться

Около купелей образовались очереди из желающих окунуться

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Крещенские купания стартовали в Петербурге в ночь на 19 января. Напомним, в этот день православные отмечают праздник Крещения Господня и окунаются в прорубь с ледяной водой. К слову, в городе оборудована 21 купель в 11 районах.

Наш фотограф побывала на месте событий

Наш фотограф побывала на месте событий

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе оборудована 21 купель

В городе оборудована 21 купель

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Возле каждой купели дежурят спасатели, добровольцы и медики с техникой и оборудованием. Они смогут быстро оказать помощь в случае необходимости. Ночью дежурят 27 единиц техники и 320 сотрудников МЧС, городских спасателей, медиков и добровольцев, - рассказали в пресс-службе Смольного.

На месте купания дежурят спасатели

На месте купания дежурят спасатели

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как обеспечивается безопасность петербуржцев, глава города Александр Беглов решил проверить лично. Губернатор окунулся в купель в Василеостровском районе.

Процесс окунания в купель контролировали спасатели

Процесс окунания в купель контролировали спасатели

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, главная городская купель традиционно установлена у Петропавловской крепости. К слову, окунуться в прорубь в некоторых оборудованных для этого местах можно будет в течение дня 19 января. Специалисты ни в коем случае не рекомендуют заходить в воду в самодельные купели: это опасно для жизни.

Большинство из тех, кто решился окунуться в купель, мужчины

Большинство из тех, кто решился окунуться в купель, мужчины

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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