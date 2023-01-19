Сбер: петербуржцы и жители Ленобласти на новогодних каникулах потратили почти 25 млрд рублей

Петербуржцы и жители Ленобласти на новогодних каникулах потратили почти 25 млрд рублей. Фото: freepik.com.

Петербуржцы и жители Ленобласти на новогодних каникулах совершили разного рода покупки почти на 25 млрд рублей, из них более четырёх миллиардов – через интернет-эквайринг и свыше миллиарда – с помощью сервиса SberPay. Об этом рассказали аналитики Сбера на основе данных транзакций клиентов банка.

Чаще всего покупали продукты питания (9 млрд рублей), одежду и обувь (2,3 млрд рублей). Замыкает ТОП популярности сфера здоровья (около 1,8 млрд рублей).

Более 250 товаров клиенты Сбера приобрели в кредит на кассах магазинов-партнеров на общую сумму почти 10 млн рублей.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Мы постоянно ищем новые технологичные решения для того, чтобы люди по-прежнему могли комфортно и просто выполнить свои финансовые задачи. Одним из таких сервисов стала оплата по QR-коду: не нужно иметь при себе банковскую карту и вводить её реквизиты – понадобится только мобильный телефон с функцией считывания кода и приложением Сбербанк Онлайн. Только по QR-коду петербуржцы и жители Ленобласти в новогодние праздники совершили свыше 100 тысяч операций более чем на 170 миллионов рублей».