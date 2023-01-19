Рекорд тепла побит на Крещение в Петербурге 19 января 2023 года

Погода в Петербурге побила суточный рекорд тепла для 19 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге обновился рекорд тепла. Никогда еще на Крещение в городе не было так тепло, как сегодня. Так, к 11 часам утра 19 января 2023 года температура воздуха поднялась до плюс 5 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- К 11 часам температура воздуха в Северной столице поднялась до отметки в плюс 5 градусов ровно! Таким образом, нынешнее Крещение в Санкт-Петербурге стало самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за погодой, - рассказал синоптик.

Ранее в лидерах было Крещение 2020 года, когда температура воздуха поднялась до плюс 4,7 градусов. Стоит отметить, что хоть 2023 год рекорд уже и побил, но окончательно новое значение для сегодня PS: точное значение нового достижения будет известно после 21 часа местного времени, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Напомним, что также на подходе в Петербурге и "мокрый" рекорд, так как дождь не прекращается с вечера 18 января. За ночь в городе уже выпало 9 мм осадков, что лишь на 0,3 меньше суточного рекорда этого дня.