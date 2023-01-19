Сбер: на 30% больше вкладов открыли жители Северо-Запада в четвертом квартале 2022 года, чем годом ранее. Фото: freepik.com.

С октября по декабрь 2022 года жители Северо-Запада открыли срочные вклады в Сбере общим объемом более 363 млрд рублей. Это на 30% больше, чем годом ранее за этот же период. Чуть более половины объема приходится на Санкт-Петербург (рост 37%).

Более половины вкладчиков Сбера в четвертом квартале открыли депозиты через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Самые технологичные клиенты живут в Северной столице и Мурманске, где более 60% вкладов были оформлены онлайн. В офисах с помощью сотрудников банка положили под проценты свои сбережения 44% вкладчиков.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. А при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой.

Подробнее – на сайте банка.