Умерла бывший руководитель ленинградского-петербургского ТВ Бэлла Куркова. Фото: из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга

Печальная новость пришла из Петербурга. Здесь в возрасте 87 лет умерла журналистка и бывший руководитель петербургского «Пятого канала» ТВ Бэлла Куркова. О смерти заслуженного работника культуры РСФСР сообщает пресс-служба телеканала.

- Умерла советская и российская телевизионная журналистка, бывший руководитель «Пятого канала» Бэлла Куркова, - говорится в сообщении.

Последние годы Куркова возглавляла петербургское отделение телеканала «Культура». Заместитель руководителя телеканала Александр Ефимович также подтвердил новость о смерти журналистки.

- Бэлла Алексеевна скончалась ночью в больнице после тяжелой болезни, - сообщил Ефимович агентству РИА «Новости».

Время и место прощания с журналисткой станет известно позднее.

Справка «КП»:

Бэлла Куркова родилась в Брянске в 1935 году. Отец был военным, мать - библиотекарем. В 1959 году Куркова окончила факультет журналистики Ленинградского госуниверситета. После получения диплома три года работала собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка» в поселке Певек.

В 1962 году вернулась в Ленинград, где стала корреспондентом детской газеты «Ленинские искры».

С 1968 года работала на ленинградском телевидении в должности редактора, заместителя главного редактора. Возглавляла редакции детских и молодежных программ, а также художественного вещания. Создатель популярной программы «Пятое колесо».

В 1990 году стала депутатом Ленсовета от блока «Демократические выборы-90», поддерживала мэра Петербурга Анатолия Собчака.

С 1992 по 1995 годы возглавляла «Пятый канал» телевидения. С 2000 года руководила петербургской дирекцией канала «Культура», позднее перешла на должность заместителя главного редактора по работе с городом.

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