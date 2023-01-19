Калькулятор по тарифам ЖКХ запустили для жителей Петербурга

Комитет по тарифам запустил онлайн-калькулятор для услуг ЖКХ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургский Комитет по тарифам запустил онлайн-калькулятор тарифов за услуги ЖКХ, Сервис помогает абонентам самостоятельно рассчитать, полагается им компенсация по квартплате, или нет.

- Новый сервис учитывает действующие тарифы, нормативы потребления услуг, а также показания индивидуальных приборов учета, - сообщат пресс-служба комитета.

Для получения ответа надо внести в графы данные о площади квартиры, количестве проживающих в ней лиц, а также сведения о потребляемых услугах: воде, отоплении, вывозе мусора и так далее.

При этом чиновники отмечают, что пока калькулятор работает в тестовом режиме, а результаты носят лишь информационный характер, то есть за расчетом и оформлением субсидии все равно придется обращаться отдельно.

Сам калькулятор, а также инструкция по работе с ним доступны можно найти по этой ссылке.

Напомним, что накануне все тот же Комитет по тарифам объяснил петербуржцам, почему счета за отопление, пришедшие им в январе, выросли не на положенные 8,4%, а гораздо больше. Все дело оказалось в похолодании.

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