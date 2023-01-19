Зона платной парковки появится в Петроградском, Василеостровском районах и на Крестовском острове Петербурга в 2023 году

Зону платной парковки значительно расширят в Петербурге в 2023 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2023 году в Санкт-Петербурге собираются значительно расширить зону платной парковки. На данный момент она уже охватила Центральный и Адмиралтейский районы. В этом году платная парковка охватит еще два района, а также Крестовский остров в отдельности. Об этом 19 января 2023 года рассказали в комитете по транспорту.

- В 2023 году планируется расширение зоны платной парковки в Петроградском, Василеостровском районах и на Крестовском острове, - сообщили в комитете.

Так, на Петроградке появится более 10,6 тысяч парковочных мест, на Васильевском острове - 19,2 тысяч машиномест, а на Крестовском острове 1,4 тысяча мест для платной парковки. На данный момент точные адреса, где бесплатно машину нельзя будет оставить, пока не называются.

Как и в Центральном с Адмиралтейским районах, жители смогут оформить льготные парковочные разрешения, которые будут действовать в границах районов их проживания.

Помимо этого, в этом году планируется ввести поминутную плату за парковку начиная со второго часа стоянки.