Илья Авербух показал ледовое шоу про блокаду: «Хотели передать ту историческую память, которая так нам сейчас важна»

В Ледовом отпраздновали 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пронзительные военные песни, стихи советских поэтов и номера олимпийских чемпионов... В этот вечер мурашки покрывали зрителей не из-за прохлады в Ледовом, а из-за темы концерта, касающейся каждой петербуржской семьи. Прорыв блокады Ленинград - событие, изменившее ход Великой Отечественной войны и судьбы ленинградцев. Илья Авербух, выдающиеся звезды фигурного катания и эстрады окунули зрителей в атмосферу тех тяжелых времен.

Главная декорация - разорванное кольцо блокады. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Люди должны помнить героические поступки наших предков. Мы постарались передать ту историческую память, которая так нам сейчас нужна. Патриотическое единство и вера в лучшее всегда жили в сердцах ленинградцев, - подчеркнул председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин, присутствующий на концерте.

На весь зал раздался леденящий сердце голос Левитана: «…прорыв блокады Ленинграда…». Наступила тишина, затем зазвучала музыка, и на лед начали выходить олимпийские звезды, номер за номером, демонстрируя переживания своих героев. Алексей Ягудин свой лирический прокат исполнил под легендарную композицию «Как молоды мы были», олимпийские чемпионы в парном катании Максим Ставиский и Албена Денкова представили номер под «Песню о далекой родине» из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Появилась на льду и знаменитая полуторка. Фото: Артем КИЛЬКИН

На льду зрители увидели не только всем известных фигуристов, но и молодых восходящих талантов, прославляющих российскую школу фигурного катания во всем мире: олимпийский чемпион Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Софья Самоделкина и другие. Их номера сопровождались живым исполнением Зары, Василия Герелло, военного оркестра и других звёзд.

В постановке принял участие Алексей Ягудин. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погрузиться в те годы, когда ленинградцы не жили, а выживали, помогли декорации: советские громкоговорители, мешки с песком, таблички с предупреждениями и та самая полуторке - грузовая машина, перевозившая людей по Дороге жизни.

Спортсмены были одеты в костюмы военных лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Нам показалось, что тема льда, Дороги жизни наиболее актуальна в рамках 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда. Фигуристы знают, куда и зачем они приехали. Это не рядовое шоу, а спектакль. Илья Авербух точно обозначил интонацию, которую хотел бы донести, она звучала так: «Чтобы помнили». Мы рассказывали и показывали артистам часть хроники, рассказывали, что такое для города 18 и 27 января», – отметил выпускающий режиссер концерта Валерий Кудашев.

На площадке была воссоздана атмосфера блокадного города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Приближаясь к финалу представления, события на ледовой арене накалялись, номера становились все напряженнее. После сцены прорыва, прорыва блокады, зрители аплодировали стоя. Яркой вспышкой стало всеобщее исполнение песни Победы, когда все участники вышли на лёд, зал вместе с артистами пел «непокоренный город Петра».

В конце шоу фигуристы поприветствовали зрителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Концерт посетили петербуржцы всех возрастов, начиная с маленьких детей, волонтеров и правнуков ленинградцев, заканчивая ветеранами и их детьми.