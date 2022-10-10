Панорамные виды, морской аквариум и VIP кабинет-библиотека: В Петербурге открылся концептуальный ресторан Jack London

Своих гостей ресторан Jack London готовится удивлять обширным залом в 1500 кв.м. с прекрасными панорамными видами, открытой кухней и огромным контактным грилем. Фото: Интерьерный Центр «Кубатура».

Если в Питере есть, то со вкусом и стилем! Во Фрунзенском районе ресторанной столицы России в интерьерном Центре «Кубатура» открыл свои двери новый гастрономический концептуальный ресторан Jack London.

Над концепцией и открытием нового места притяжения гурманов работал петербургский ресторатор Евгений Зарецкий. На его счету уже более 40 популярных точек питания, в которых нет отбоя от посетителей. Некоторые и вовсе стали одними из икон для ресторанного мира города. Новый концептуальный ресторан Jack London также метит на это звание.

- Для наших гостей «премиальность» ресторана Jack London выражается отнюдь не в высоких ценах, (здесь они ниже в 4 раза по сравнению с ресторанами подобного уровня), а в качестве сервиса, в тщательном выборе продуктов, нестандартной авторской подаче, элегантной посуде, изящном оформлении стола и прочих деталях, которые выводят заведение на премиальный уровень, - рассказывает Евгений Зарецкий. - Если мы делаем пасту, то начиная от теста до самостоятельной нарезки на казаречче, тальятелли и спагетти. Если предлагаем морепродукты или дичь, то только из самых лучших и проверенных охотничьих угодьев Ямала, Сахалина, Камчатки, Крыма и других регионов России. Такой внимательный и профессиональный подход обеспечивает высочайший класс ресторана и является безусловной гордостью нашей команды.

Название и стиль заведения отсылает к знаменитому английскому писателю Джеку Лондону и его произведениям. Фото: Интерьерный Центр «Кубатура».

Своих гостей ресторан Jack London готовится удивлять обширным залом в 1500 кв.м., прекрасными панорамными видами, открытой кухней, огромным контактным грилем, морским аквариумом с живыми морепродуктами, VIP кабинетом-библиотекой, детской комнатой и комнатой для курящих.

Ресторан расположился на 3-м этаже интерьерного центра «Кубатура». Это место было выбрано неслучайно. ЦМИ «Кубатура» представляет собой мебельный центр нового формата, где можно провести целый день, выбирая интерьер, а теперь может и отдохнуть за ужином или просто вкусно пообедать в красивом, элегантном и интересном заведении. В ресторан можно прийти по любому поводу: там предусмотрены как уединенные места для общения, так и видовая площадка для проведения мероприятий. А еще до него легко добраться из любой точки города по крупнейшим автомобильным развязкам или на метро. Автолюбителей порадует огромная круглосуточная парковка на 1000 мест.

Название и стиль заведения отсылает к знаменитому английскому писателю Джеку Лондону и его произведениям о приключениях, жизни и быте золотоискателей на дальнем севере. В них на первом плане - сильная личность и ее противостояние с природой. Это борьба, в которой индивидуальность закаляется, теряет свою мещанскую ограниченность, возрождаясь физически и духовно. Не удивительно, что и интерьер логично продолжает концепции меню и представляет собой игру со стилями и традициями севера. Все это выражается в темных, минималистичных тонах с современными светильниками, а также библиотекой.

В ресторане можно отведать мясо диких животных, чья натуральность не идет ни в какое сравнение с магазинными или даже фермерскими продуктами. Высокое качество блюд обусловлено и тем, что дичь не водится в местах с испорченной человеком экологией и добывается далеко от мест цивилизации в соответствии со всеми правилами и требованиями правил охоты.

В ресторане можно отведать мясо диких животных, чья натуральность не идет ни в какое сравнение с магазинными или даже фермерскими продуктами. Фото: Интерьерный Центр «Кубатура».

Ответственный за кухню шеф-повар Дмитрий Муравьев - истинный мастер своего дела, который разбирается во всех тонкостях обращения с мясом диких животных. Он творит настоящие кулинарные шедевры, которые никого не оставят равнодушным. Настоящей находкой для гурманов станет собственная коптильня, где производят деликатесы с непередаваемым вкусом и ароматом. А в местных аквариумах плавают лучшие морские моллюски и крабы с Камчатки и других рыбных мест.

Завершает идеальную композицию удачно подобранная фоновая музыка, которая сменяется на живые выступления музыкантов по вечерам выходных. Также семьи с детьми на время отдыха могут оставить их в детской комнате, где им точно не будет скучно.