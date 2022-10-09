Атомную подлодку «Ленинский комсомол» ночью провезли по улицам Кронштадта

Гигантская подлодка проехалась прямо по улицам города ФОТО: vk.com/lovekronshtadt

В ночь на 9 октября по улицам Кронштадта проплыла, точнее, неожиданно проехала подводная лодка! Для многих местных жителей это стало сюрпризом, но, на самом деле, транспортировка эта была плановая. Подлодку "Ленинский комсомол" перевозят в Музей военно-морской славы в парке "Остров фортов".

- Подводная лодка начала свой путь из терминала "Моби Дик", перемещаясь на специальных самоходных осях. Ее провезли по улице Гидростроителей, Цитадельскому шоссе, улице литке, Кронштадтскому шоссе. Местом временной стоянки стал участок на Кронштадтском шоссе, - сообщили в пресс-службе Кронштадтского района Петербурга.

Следующей ночью путешествие подлодки продолжится ФОТО: пресс-служба администрации Кронштадтского района

Лодка оказалась далеко не маленькой. Чтобы ее провезти, пришлось даже немного расширить дорогу в местах поворотов. Операция эта проходила под покровом ночи, дабы не мешать работе общественного транспорта.

Завершится автопутешествие подлодки только следующей ночью - с 9 на 10 октября. По Цитадельской дороге она, наконец, доберется до своего места назначения. Вторую часть подлодки планирую перевезти за одну ночь с 12 на 13 октября.