Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
9 октября 2022 14:29

Водили экскурсии для жены Кадырова и арабского принца: Семья историков из Петербурга погибла во время взрыва на Крымском мосту

Семья гидов из Петербурга погибла при ЧП на Крымском мосту
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пара петербуржцев погибла во время взрыва на Крымском мосту. Фото: СОЦСЕТИ

Пара петербуржцев погибла во время взрыва на Крымском мосту. Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв грузовика утром 8 октября на Крымском мосту унес жизни двух известных в Петербурге историков-гидов Эдуарда и Зои. Пара вместе с другом проезжала на Cadillac возле грузовика, который, предположительно, детонировал. Как рассказала «КП-Петербург» близкая подруга погибшей семьи Екатерина, для них эта была поездка мечты.

«ДЕЛАЛИ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ»

Зоя и Эдуард жили вместе более 10 лет. Сошлись на любви к черному юмору, истории и искусству. В Петербурге их брали в гиды известные гости.

Зоя и Эдуард были не разлей вода последние 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Зоя и Эдуард были не разлей вода последние 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Они делали экскурсии для знаменитостей: жены Рамзана Кадырова, посла Пакистана, арабского принца, блогеров и певцов. Брали от четырех тысяч рублей в час. А во время пандемии, когда в город не приезжали туристы, они решили создать свой YouTube-канал «HedgehogTB» («Ежик ТВ» - прим.ред.). Почему ежик? Так ласково Зоя называла Эдуарда, они правда очень любили друг друга и были лучшими друзьями, - вздыхает Екатерина.

У блогеров-гидов вышло шесть серий документальных фильмов про Романовых, где они развеивали мифы о великом роде. Седьмая серия должна была быть последней. Около года они вынашивали идею поехать в Крым в Ливадийский дворец, который ранее был резиденцией императоров. Зоя написала сценарий. И вот, в сентябре их близкий друг согласился подбросить их в Крым к себе на участок.

Зоя писала сценарии для фильмов на семейном YouTube-канале, а Эдуард был ведущим. Фото: СОЦСЕТИ

Зоя писала сценарии для фильмов на семейном YouTube-канале, а Эдуард был ведущим. Фото: СОЦСЕТИ

«НАДЕЮСЬ, ВЕРНЕМСЯ ЖИВЫМИ»

- Этот мужчина и был владельцем «Кадиллака», на котором они ехали в Крым. У Зои и Эдуарда нет денег на такую роскошную машину, – объясняет подруга семьи. – За рулем попеременно был Эдуард и его товарищ. За день до трагедии я разговаривала с Зоей. Она опять шутила в свойственной ей манере: «Надеюсь, что вернемся живыми». Потому что они собирались жить на той стороне полуострова, которая ближе к военному конфликту. И вот, как все произошло…

По словам Екатерины, из родственников у Эдуарда остались только двое детей от первого брака. У Зои есть две старшие сестры.

Поездка в Крым была рабочей. Фото: СОЦСЕТИ

Поездка в Крым была рабочей. Фото: СОЦСЕТИ

- Зоя и Эдик только-только переехали в новую квартиру на Рубинштейна. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, они планировали детей, – говорит сквозь слезы Екатерина. – Я целый день пыталась до них дозвониться. Очень боялась, что это именно они и были на мосту. Так и случилось.

Добавим, что владелец Cadillac тоже не выжил. Его личность устанавливается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владелец тягача, взорвавшегося на Крымском мосту, объявился из-за границы

26-летний Самир Юсубов не был в России в момент подрыва грузовика (подробности)

Желтый уровень террористической опасности будет действовать в районе Крымского моста до 23 октября

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев (подробности)

Взрывная волна от Крымского моста: Как Россия может отреагировать на диверсию

Диверсия над Керченским проливом субботним утром поставил ряд вопросов, на которые отвечает KP.RU (подробности)

Реакция мира на диверсию на Крымском мосту: США заявили о причастности Украины, в Китае удивлены технологиями, Киев молчит

The New York Times заявила о причастности СБУ к диверсии на Крымском мосту (подробности)

ЧППроисшествия: ЧПКрымский мост: пожар