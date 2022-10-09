Водили экскурсии для жены Кадырова и арабского принца: Семья историков из Петербурга погибла во время взрыва на Крымском мосту

Пара петербуржцев погибла во время взрыва на Крымском мосту. Фото: СОЦСЕТИ

Взрыв грузовика утром 8 октября на Крымском мосту унес жизни двух известных в Петербурге историков-гидов Эдуарда и Зои. Пара вместе с другом проезжала на Cadillac возле грузовика, который, предположительно, детонировал. Как рассказала «КП-Петербург» близкая подруга погибшей семьи Екатерина, для них эта была поездка мечты.

«ДЕЛАЛИ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ»

Зоя и Эдуард жили вместе более 10 лет. Сошлись на любви к черному юмору, истории и искусству. В Петербурге их брали в гиды известные гости.

Зоя и Эдуард были не разлей вода последние 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Они делали экскурсии для знаменитостей: жены Рамзана Кадырова, посла Пакистана, арабского принца, блогеров и певцов. Брали от четырех тысяч рублей в час. А во время пандемии, когда в город не приезжали туристы, они решили создать свой YouTube-канал «HedgehogTB» («Ежик ТВ» - прим.ред.). Почему ежик? Так ласково Зоя называла Эдуарда, они правда очень любили друг друга и были лучшими друзьями, - вздыхает Екатерина.

У блогеров-гидов вышло шесть серий документальных фильмов про Романовых, где они развеивали мифы о великом роде. Седьмая серия должна была быть последней. Около года они вынашивали идею поехать в Крым в Ливадийский дворец, который ранее был резиденцией императоров. Зоя написала сценарий. И вот, в сентябре их близкий друг согласился подбросить их в Крым к себе на участок.

Зоя писала сценарии для фильмов на семейном YouTube-канале, а Эдуард был ведущим. Фото: СОЦСЕТИ

«НАДЕЮСЬ, ВЕРНЕМСЯ ЖИВЫМИ»

- Этот мужчина и был владельцем «Кадиллака», на котором они ехали в Крым. У Зои и Эдуарда нет денег на такую роскошную машину, – объясняет подруга семьи. – За рулем попеременно был Эдуард и его товарищ. За день до трагедии я разговаривала с Зоей. Она опять шутила в свойственной ей манере: «Надеюсь, что вернемся живыми». Потому что они собирались жить на той стороне полуострова, которая ближе к военному конфликту. И вот, как все произошло…

По словам Екатерины, из родственников у Эдуарда остались только двое детей от первого брака. У Зои есть две старшие сестры.

Поездка в Крым была рабочей. Фото: СОЦСЕТИ

- Зоя и Эдик только-только переехали в новую квартиру на Рубинштейна. Несмотря на некоторые проблемы со здоровьем, они планировали детей, – говорит сквозь слезы Екатерина. – Я целый день пыталась до них дозвониться. Очень боялась, что это именно они и были на мосту. Так и случилось.

Добавим, что владелец Cadillac тоже не выжил. Его личность устанавливается.

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