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9 октября 2022 17:11

«Мы не верим в это»: Семья водителя взорвавшейся фуры на Крымском мосту рассказала, что им известно о трагедии

Дочь водителя фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, не верит в его вину
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Дмитрий ШИШКИН
Дмитрий ШИШКИН
Взрыв на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Взрыв на Крымском мосту прогремел, предположительно, в машине 51-летнего Махира Юсубова, который перевозил груз на своей фуре. Мужчина долгое время был дальнобойщиком. И по одной из версий, через Интернет получил заказ на доставку из Армавира в Симферополь. «КП-Петербург» поговорила с дочерью мужчины с таким же именем, которая рассказала, как ее допрашивали прокуроры и что думает ее семья.

51-летний Махир Юсубов прописан в Казани, работал экспедитором-перевозчиком. За время работы он получил хорошую репутацию среди коллег. Но из-за долгов переписал свою машину на племянника, которому позже пришлось записать видео, чтобы объяснить, что машина принадлежит не ему.

Сейчас в деле разбирается СКР

Сейчас в деле разбирается СКР

Фото: REUTERS

- Ребята выполнили свою работу отлично! Огромное спасибо Махиру, - такими сообщения завалены отзывы о работе Юсубова.

Судя по всему, Махир и в этот раз взял, как он думал, обычный заказ, не подозревая, что он везет. В это верит и семья Юсубова. Об этом они рассказали "КП-Петербург".

Отзывы на водителя фуры

Отзывы на водителя фуры

- Пока вообще ничего неизвестно. Даже неизвестно, что это мой отец. Все выражают соболезнования, но пусть для начала хотя бы ДНК-тест сделают, а потом будем выводы делать, - поделилась с "КП-Петербург" Гюзель Юсубова.

По одной из версий, пересекать Крымский мост мужчины должен был 7 октября. Но прямо перед ним он решил вздремнуть. Поэтому он ехал по нему ранним утром 8 числа.

Племянник водителя фуры

Племянник водителя фуры

Фото: СОЦСЕТИ

- Мы не верим. Так всем и расскажите. Я об этом уже заявила прокуратуре, которая нам звонила, - заявила дочь мужчины.

Сейчас семья сама пытается разобраться, что произошло.

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