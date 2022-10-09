Красавицы из Петербурга сфотографировались для календаря в поддержку мобилизации

Девушки собрались, чтобы поддержать российских военных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Титулованные красавицы Петербурга собрались вместе, чтобы поддержать мобилизованных мужчин. Да, девушки верят, что именно красота спасает мир, а значит, в непростые времена ее нужно еще больше. Подкрасив губы и реснички и вооружившись флагами России, титулованные красотки Северной столицы устроили фотосессию для будущего карманного календаря. Его дамы преподнесут в качестве подарка солдатам, которые только отправляются на спецоперацию и тем, кто уже вернулся и находится в госпитале.

В студии, где проходит съемка, будто показ мод. Здесь и топ-модели, и актрисы, и победительницы конкурсов красоты. Почти у каждой на голове корона, а на груди лента с самым главным титулом. Когда прическа готова, а каблуки надеты, можно начинать позировать.

Организатором акции выступила Диана Королева Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Девчонки, а давайте все прокричим «За Россию!», чтобы наших ребят подбодрить? – командует парадом красоты организатор акции руководитель музыкального коллектива «Невская опера» Диана Королева.

Именно эту цель девушки и преследовали – подбодрить мужчин и подарить им веру в прекрасное, веру в победу.

- Календарь – это всего лишь пример проявления чувств множества людей, которые, чем могут, помогают в трудный час, негромко, но позову сердца и во имя исторической справедливости. Пусть нашим парням будет тепло от нашей негасимой любви, - поделилась идеей Диана Королева.

В студии собрались титулованные красавицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девушки признаются, что долго думали над форматом своего календаря. Все вместе решили, что он будет карманным, чтобы каждый из мужчин мог носить его под сердцем. Некоторые из прекрасных дам не понаслышке знают, что испытывают ребята. К примеру, одна из участниц - бывшая манекенщица Татьяна Санаева - не так давно проводила на спецоперацию родного сына.

- У меня сыну 39 лет, он не служил в армии, но позвонили с военкомата, и он пошел. Я очень этим горжусь, мне было бы стыдно, если бы сын уехал из России, хотя такая возможность и была. Поэтому когда Диана предложила провести такую акцию, я сразу согласилась, - рассказала «КП-Петербург» Татьяна Санаева.

Следующая участница акции и вовсе испытала ужасы обстрелов на себе. Ольга Крыгина в этом году участвует в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» в категории «Бабушка», хотя сама родилась в Донецке. Оттуда она много лет назад переехала в Северную столицу, но после 2014 года не смогла остаться равнодушной к малой родине, и все эти годы занимается волонтерской деятельностью.

Девушки сами организовали фотосессию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Этим проектом мы хотим поддержать наших военнослужащих. Красота, она все-таки спасет мир. Мы планируем наши календари отправить в действующие воинские части по всей территории наших новых регионов. Ребятам мы желаем сил и терпения. Помните, что вас здесь ждут, тыл у вас крепкий, - передает слова поддержки мобилизованным Ольга.

Красавицы предполагают, что могут столкнуться с критикой в свою сторону, но знают, что это им нипочем, поэтому с гордостью шлют солдатам воздушные поцелуи.