Рыбаков спасли на вертолете с отколовшейся льдины на Онежском озере в Ленобласти

Рыбаков спасли с льдины на Онежском озере / Фото: МЧС России

На Онежском озере в Ленинградской области вечером 19 января 2023 года прошла спасательная операция. Двое мужчин отправились порыбачить, но не учли, что погода в последнюю неделю в регионе стоит теплая. В итоге, пока они забрасывали удочки, лед на озере треснул и их начало уносить на куске льдины в озеро все дальше и дальше от берега. Спасать мужчин пришлось с помощью вертолета. Об этом рассказали в МЧС России 20 января 2023 года.

- Около 18:00 по системе 112 поступило сообщение о том, что в Подпорожском районе близ деревни Щелейки в акватории Онежского озера произошел отрыв льдины с двумя рыбаками, - рассказали в администрации Ленобласти.

На поиски рыбаков отправились три плавательных средства и Ленинградской, Вологодской областей и Республики Карелия, а также задействован вертолет МИ-8 МЧС России.

Рыбаков искали не только с воздуха, но и с воды / Фото: Администрация ЛО

- Через два часа будем у вас. Вы когда услышите звук вертолета, забуривайтесь ледокодом в лед и держитесь за него. Мы будем пытаться подойти ближе, чтобы вас не сдуло, - передали по телефону спасатели рыбакам. - Куда вас несет, льдина какой площади?

- Большая льдина, несет нас быстро. Несет на север, - сказали рыбаки.

- Мужики, держитесь. Скоро будем.

Прибывший вертолет завис над льдиной на расстоянии 30-50 метров. С помощью лестницы рыбаков смогли поднять на борт, а их вещи зацепили и также подняли уже тросом.

После на вертолете мужчин доставили в Петербург. По предварительным данным они замерзли, но серьезно не пострадали.