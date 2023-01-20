Проезд по ЗСД Петербурга по транспондеру подорожает с 1 февраля

В Петербурге с 1 февраля на ЗСД подорожает проезд по транспондерам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 февраля 2023 года на Западном скоростном диаметре Санкт-Петербурга изменятся тарифы. Стоимость проезда по транспондеру станет выше. Об этом автомобилистов 20 января предупредили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

- Тарифная политика ЗСД предусматривает предоставление максимальных скидок на проезд при использовании транспондеров. Изменение сокращает скидку, но сохраняет ее существенной. Скидка в среднем будет снижена с 48% до 44% в сравнении с Базовым тарифом, - отметили в пресс-службе дороги.

Изменение цен / Фото: Магистрали Северной столицы

При этом, для тех, кто оплачивает проезд наличными или банковской картой, тарифы не изменятся. Надо отметить, что стоимость проезда по транспондеру все равно будет куда выгоднее, чем при других способах оплаты. Так, участок от набережной Макарова до Богатырского проспекта с 1 февраля по транспондеру обойдется в 120 рублей, ранее цена была 111 рублей.

Для тех, кто часто пользуется ЗСД, выгоднее всего подключать тарифные опции. Так, пример, при выборе тарифной опции «Легковой 100», пользователю на автомобиле 1 или 2 класса предоставляется скидка на все поездки в размере 100%. С 1 февраля стоимость опции составит 7,5 тысяч рублей за 30 дней.