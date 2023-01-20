Почта доставила первые подарки для акции «Ёлка желаний». Фото: пресс-служба УФПС.

Организаторы всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» передали Почте России первые подарки для отправки в 65 регионов, в том числе 12 подарков — для получателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эту и последующие партии посылок логистический оператор доставит по всей стране в январе и феврале 2023 г.

«Ёлка желаний» помогает детям и пожилым людям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжелыми заболеваниями, а также сиротам, детям из малообеспеченных семей и оставшимся без попечения родителей. В этом году организаторы получили свыше 106 тысяч заявок от подопечных проекта. Любой желающий может зайти на сайт елкажеланий.рф и исполнить их мечты до 31 января 2023 г.

«Ёлка желаний” помогает исполнить мечты людей со всей страны, в том числе из самых далеких её уголков. В любой деревне или посёлке, где они живут, есть отделение Почты — поэтому мы стали партнером акции. Наша обширная логистическая сеть и опыт работы с большими партиями грузов помогут доставить посылки от “Ёлки желаний” по любому российскому адресу», — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности Почты России Раиса Ирз.

«Ёлку желаний» с 2018 г. проводит благотворительный фонд «Мечтай со мной». За это время организаторы акции осуществили как материальные, так и нематериальные желания более 60 000 детей и пожилых людей. Чтобы отправить подарок, нужно зарегистрироваться на сайте елкажеланий.рф, выбрать подходящий регион и сумму, которую человек готов потратить.