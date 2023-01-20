Петербуржцы выбрали для новогодних поздравлений онлайн. Фото: freepik.com.

С наступившим Новым годом петербуржцы чаще поздравляли с помощью мобильного интернета. Максимальную активность по потреблению интернет-трафика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оператор зафиксировал в первый час нового года. Между полуночью и 1:00 дата-трафик вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. При этом голосовой трафик за тот же период времени сократился на 11%.

По итогам всех новогодних каникул (31 декабря 2022 года – 8 января 2023 года) объем голосового трафика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократился на 30% в сравнении с прошлогодними праздниками. В первые рабочие дни голосовой трафик вернулся к прежним показателям. На время отдыха петербуржцы ушли в мессенджеры и социальные сети. Объем мобильного интернет-трафика в зимние каникулы вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это неудивительно, поскольку сервис видео звонков с помощью мессенджеров становится все более востребованным.

В целом по России клиенты оператора также чаще выбирали для новогодних пожеланий мессенджеры и меньше поздравляли друг друга с праздниками обычными телефонными звонками. Голосовой трафик за праздники немного подрос по сравнению с прошлогодними – на 3,5%, а в новогоднюю ночь сократился на 3,4%. Объем мобильного интернет-трафика в зимние каникулы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в новогоднюю ночь – на 12,5%. Самыми активными пользователями мобильного интернета стали клиенты Tele2 в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Иркутске, Перми, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Красноярске.

Чтобы сеть оператора успешно выдержала новогодние нагрузки, технические специалисты Tele2 увеличивали пропускную способность базовых станций, организовали работу дежурных бригад технических специалистов.