Новые социальные объекты появятся в разных районах Петербурга и Ленинградской области. Они смогут принять 1450 малышей

Садики от Setl Group подойдут как для малышей, так и для дошкольников. Фото: пресс-служба Setl Group.

В 2023 году Setl Group планирует завершить строительство семи детских садов. Новые социальные объекты появятся в разных районах Петербурга и Ленинградской области: Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском. Они смогут принять 1450 малышей.

В жилом комплексе "Панорама парк Сосновка", который возводится между Удельным парком и Сосновкой, Setl Group сдаст сразу два детских сада на 250 и 260 малышей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2023 года. Также два садика на 220 мест каждый до конца года холдинг построит в квартале "Солнечный город" на юго-западе города.

На территории малоэтажного проекта "Зеленый квартал", реализуемого в Московском районе, в конце года появится садик, готовый принять 220 детей. В Невском районе, в жилом комплексе "Стрижи в Невском 2", завершится строительство детского сада на 170 мест.

Также до конца годаSetlGroup введет в эксплуатацию детский сад на 110 мест в проекте "Семь столиц" в Кудрово. Это будет четвертый по счету садик в квартале "Лондон", а всего на территории микрорайона уже открыто 2 школы и 6 детских садов.

Садики, возводимые SetlGroup, рассчитаны на детей разных возрастов – от малышей ясельного возраста до тех, кто готовится к школе. Здания оснащены кабинетами для кружков и развивающих занятий, комфортными спальнями, музыкальным и физкультурным залами. Во дворах застройщик обустраивает игровые, прогулочные и спортивные площадки.