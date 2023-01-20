«Мы победили»: Рэпер из России ответил украинцам, раскритиковавшим Уилл Смита за публикацию его песни

Российский рэпер Xcho отреагировал на поддержку от Уилла Смита. Фото: СОЦСЕТИ

Голливудский актер Уилл Смит из-за невинного поступка стал чуть ли не врагом Украины. На днях звезда «Людей в черном» опубликовала у себя в соцсетях видеоролик с блогерами, которые дома создавали спецэффекты из подручных средств. Нюанс в том, что в этой записи звучала песня «Ты и я» российского рэпера Хачо Дунамаляна, известного как Xcho. В комментарии к Смиту тут же пришли украинские пользователи, потребовавшие немедленно удалить видео и извиниться перед страной. Россиян же такой поступок американца сильно вдохновил. KP.RU узнала, как сам рэпер, ставший невольным героем ролика, отнесся к свалившейся на него славе.

- Какая-то бешеная популярность нахлынула на нашу команду, - признался «КП» продюсер и близкий друг музыканта Алибек Сулейманов. – Мы узнали о публикации трека еще до всей этой шумихи. Пока песня набирала лайки у актера, Хачо крепко спал. А мы с друзьями сидели рядом и отслеживали с каждым часом, какие там реакции, сколько просмотров. Мне уже начали звонить из музыкальных журналов, а он все спит! Позже Хачо спокойно к этому отнесся. Для него это первый такой большой хайп. Мы не медийные люди. Он скромный парень, никому не раздает интервью, живет скрытно. Просто работает и не пиарится. Сошлись на том, что это прикольный опыт.

Хачо Дунамалян - армянин, но давно имеет российское гражданство и занимается творчеством в России. Фото: СОЦСЕТИ

По словам друга рэпера, Уилл Смит не первая звезда, которая использует песню россиянина для роликов в соцсетях.

- Наш трек вирусится еще с лета. Ранее его публиковал французский футболист Килиан Мбаппе, было 80 миллионов просмотров. Потом нападающий из Аргентины после выигрыша чемпионата мира поделился треком у себя на страничке. Повар Бурак из Турции стабильно ставит песню у себя в ленте. Всем им спасибо, - делится продюсер.

Сам Хачо Дунамалян считает, что украинцы раздувают из мухи слона и только зря беспокоят голливудского актера.

Сам Хачо успел поблагодарить Уилла в соцсетях. Фото: Instagram (Instagram - проект Meta, деятельность которой в России запрещена)

- Устроили детский сад какой-то. Причем здесь политика? Это творчество. Откуда такой резонанс из-за трека, главный посыл которого любовь? Мнение хейтеров не поменять. Зачем их переубеждать? Нас очень порадовала поддержка россиян. 15 тысяч комментариев, 80 процентов – русские. Мы победили. Спасибо всем им. Проявили лояльность, патриотизм. Украинских комментариев уже не найти там, это невозможно. Но теперь интересно, удалит ли Уилл Смит этот ролик под давлением. Вдруг испугается? – сомневается продюсер рэпера.

Добавим, что сам Уилл Смит пока никак не реагировал на обвинения украинцев.

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