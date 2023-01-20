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20 января 2023 15:10

«Мы победили»: Рэпер из России ответил украинцам, раскритиковавшим Уилл Смита за публикацию его песни

Российский рэпер Xcho раскритиковал украинцев за травлю Уилла Смита, опубликовавшего его песню
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Российский рэпер Xcho отреагировал на поддержку от Уилла Смита. Фото: СОЦСЕТИ

Российский рэпер Xcho отреагировал на поддержку от Уилла Смита. Фото: СОЦСЕТИ

Голливудский актер Уилл Смит из-за невинного поступка стал чуть ли не врагом Украины. На днях звезда «Людей в черном» опубликовала у себя в соцсетях видеоролик с блогерами, которые дома создавали спецэффекты из подручных средств. Нюанс в том, что в этой записи звучала песня «Ты и я» российского рэпера Хачо Дунамаляна, известного как Xcho. В комментарии к Смиту тут же пришли украинские пользователи, потребовавшие немедленно удалить видео и извиниться перед страной. Россиян же такой поступок американца сильно вдохновил. KP.RU узнала, как сам рэпер, ставший невольным героем ролика, отнесся к свалившейся на него славе.

- Какая-то бешеная популярность нахлынула на нашу команду, - признался «КП» продюсер и близкий друг музыканта Алибек Сулейманов. – Мы узнали о публикации трека еще до всей этой шумихи. Пока песня набирала лайки у актера, Хачо крепко спал. А мы с друзьями сидели рядом и отслеживали с каждым часом, какие там реакции, сколько просмотров. Мне уже начали звонить из музыкальных журналов, а он все спит! Позже Хачо спокойно к этому отнесся. Для него это первый такой большой хайп. Мы не медийные люди. Он скромный парень, никому не раздает интервью, живет скрытно. Просто работает и не пиарится. Сошлись на том, что это прикольный опыт.

Хачо Дунамалян - армянин, но давно имеет российское гражданство и занимается творчеством в России. Фото: СОЦСЕТИ

Хачо Дунамалян - армянин, но давно имеет российское гражданство и занимается творчеством в России. Фото: СОЦСЕТИ

По словам друга рэпера, Уилл Смит не первая звезда, которая использует песню россиянина для роликов в соцсетях.

- Наш трек вирусится еще с лета. Ранее его публиковал французский футболист Килиан Мбаппе, было 80 миллионов просмотров. Потом нападающий из Аргентины после выигрыша чемпионата мира поделился треком у себя на страничке. Повар Бурак из Турции стабильно ставит песню у себя в ленте. Всем им спасибо, - делится продюсер.

Сам Хачо Дунамалян считает, что украинцы раздувают из мухи слона и только зря беспокоят голливудского актера.

Сам Хачо успел поблагодарить Уилла в соцсетях. Фото: Instagram (Instagram - проект Meta, деятельность которой в России запрещена)

Сам Хачо успел поблагодарить Уилла в соцсетях. Фото: Instagram (Instagram - проект Meta, деятельность которой в России запрещена)

- Устроили детский сад какой-то. Причем здесь политика? Это творчество. Откуда такой резонанс из-за трека, главный посыл которого любовь? Мнение хейтеров не поменять. Зачем их переубеждать? Нас очень порадовала поддержка россиян. 15 тысяч комментариев, 80 процентов – русские. Мы победили. Спасибо всем им. Проявили лояльность, патриотизм. Украинских комментариев уже не найти там, это невозможно. Но теперь интересно, удалит ли Уилл Смит этот ролик под давлением. Вдруг испугается? – сомневается продюсер рэпера.

Добавим, что сам Уилл Смит пока никак не реагировал на обвинения украинцев.

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