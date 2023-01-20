Новые правила компенсации расходов на квартплату вступили в силу в Петербурге

В январе часть компенсации придет авансом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге начнут по-новому рассчитывать компенсации расходов по квартплате для льготных категорий граждан. Такие нововведения необходимы для того, чтобы законодательство Петербурга полностью соответствовало законодательству Российской Федерации. Изменения уже вступили в силу.

- Раньше при расчете компенсации учитывались усредненные нормативы жилплощади и потребление коммунальных услуг. Поэтому кто-то мог получать больше, чем потреблял на самом деле. Теперь расчеты станут индивидуальными на основе фактической квартплаты, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Изменения позволят обеспечить справедливое возмещение расходов жителей Петербурга на оплату жилья и коммунальных услуг. При этом размер компенсации менять не планируют: он также составит 30, 40 или 50 процентов. Это зависит от того, к какой льготной категории относится петербуржец.

В ведомстве сообщили, что в январе часть компенсации придет авансом. Она составит 40 процентов от выплаты в декабре. С февраля по июнь петербуржцы будут получать остаток за прошлый месяц и аванс за текущий месяц. Обе суммы будут приходить одновременно.

Далее, с июля, жители Северной столицы будут получать компенсацию за прошлый месяц, которая рассчитывается из фактической квартплаты.

КОНКРЕТНО

Получить подробную консультацию льготные категории граждан могут:

- по расчету компенсации — в Городском центре жилищных субсидий по телефону +7(812)246-18-18;

- по срокам перечисления компенсаций — в Городском информационно-расчетном центре по телефону +7(812)334-41-44.