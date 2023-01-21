«Гаджеты – источник инфекции»: Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, чем опасны телефоны

Из-за телефонов можно заразиться различными инфекциями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что инфекциями можно заразиться даже из-за гаджетов. По словам специалистов, телефоны необходимо обрабатывать антисептическими средствами или даже мыть, если в инструкции техники это не противопоказано.

- Гаджеты – это настоящий источник инфекции. Телефон мы подносим к лицу, на него попадают капли слюны, выделяющиеся при разговоре, то есть создаются самые благоприятные условия для размножения микробов и их выживания, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты рекомендуют тщательно мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами на основе спирта. Ими же необходимо обрабатывать телефон: особенно экран, который соприкасается с лицом во время разговора.

- Обработку нужно проводить спиртосодержащими средствами – они обладают выраженным антимикробным действием, быстро высыхают и обезжиривают поверхности.

Некоторые устройства, например, пульт, рекомендуется поместить в гладкий чехол, потому что так будет проще помыть его или продезинфицировать специальным средством.