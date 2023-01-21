Огромная очередь выстроилась в Строгановский дворец из-за бесплатного посещения

Около здания собралось много желающих бесплатно посетить достопримечательность. Фото: Фото-Питер|Ленобласть

Огромнейшая очередь протяженностью в несколько десятков метров образовалась на входе в Строгановский дворец в Петербурге. Все потому что сегодня, 21 января, исполняется 290 лет со дня рождения графа и коллекционера Александра Строганова, который был одним из владельцев дворца.

- Вереница приличная, запускают каждые 5-7 минут по 20 человек, - сообщается в паблике «Питер решает» во «ВКонтакте».

- Я уже 1,5 часа жду, - написала жительница Петербурга на своей странице под видео с большой очередью около достопримечательности.

Такой ажиотаж вызвала акция, которую организовали в Северной столице из-за памятного дня: вход в здание на один день стал бесплатным.

Напомним, Строгановский дворец был построен в 1753-1754 годах. Сейчас он является филиалом Государственного Русского музея, которому здание принадлежит с 1988 года.