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Происшествия21 января 2023 14:34

«Расчленил и прятал пакеты в бане»: СК Ленобласти возбудил уголовное дело о жестоком убийстве

Четыре пакета с частями тела мужчины найдены в частной бане во Всеволожске
Анастасия НУРАДИЛОВА
Убийца хранил расчлененное тело жертвы в бане. Фото: t.me/prok_lenobl

Убийца хранил расчлененное тело жертвы в бане. Фото: t.me/prok_lenobl

Жестокое убийство произошло в Ленинградской области. Теперь подробности ужасающего преступления расследуют правоохранительные органы. Части тела мужчины в четырех пакетах найдены в бане на территории частного дома во Всеволожске. Они были обнаружены 21 января в строении на улице Некрасова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». На месте происшествия работают следователи, криминалисты и полицейские. Они выясняют обстоятельства случившегося, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В Следственном комитете рассказали, что подозреваемые в этом жестоком убийстве уже установлены. Специалистам предстоит проверить причастность фигурантов к громкому делу.

Произошедшим заинтересовалась и прокуратура Ленобласти. Руководство надзорного ведомства поручило провести проверку. Ход и результаты расследования контролирует Всеволожская городская прокуратура.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ