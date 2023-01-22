«Даже в машине булькает вода»: Из-за прорыва трубы затопило дорогу на Дунайском проспекте в Петербурге

Автомобилистам в этот вечер на дороге пришлось нелегко ФОТО: соцсети

Одной Невы с ее каналами Петербургу недостаточно. Вечером 22 января в городе появилась еще одна река, можно даже сказать, что европейский Дунай перекочевал в Россию. Шутки шутками, но именно такие мысли ненароком пробежали в головах у петербуржцев, пытающихся на собственных машинах "переплыть" Дунайский проспект. Там из-за прорыва трубы образовалась настоящая река.

- Дунайский затопило... Это просто жесть! Мы уже минут 15 едем просто по воде. Я слышу, как у меня в машине булькает, - рассказывает один из водителей-моряков.

Трубу на проспекте прорвало еще около 17 часов, но выехавшая на место бригада петербургского Водоканала самостоятельно справиться с вытеканием не смогла. На помощь поспешила еще одна.

На месте уже работают две бригады Водоканала ФОТО: пресс-служба ГУП Водоканал Петербурга

- В 17:30 для отвода воды с проезжей части на адрес прибыла дополнительная бригада. В настоящее время специалисты занимаются обследованием сети, после чего приступят к локализации вытекания. На время устранения нарушений от централизованной системы водоснабжения будет отключена автозаправка, - сообщили в ГУП "Водоканал Петербурга".

Все-таки не зря в Венеции, на которую так похож Санкт-Петербург, передвигаться предпочитают на гондолах.