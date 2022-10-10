Странное явление в форме призрака появилось в небе над Петербургом

Странное явление появилось в небе над Петербургом Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области рано утром 10 октября 2022 года наблюдали в небе очень странное и необычное явление. Со стороны севера вдруг начал подниматься вверх столб белого дыма, который двигался зигзагом, а после и вовсе начал разрастаться в огромный шар. Удивленные горожане сразу же достали свои телефоны и начали снимать неведомое чудо. Снимками они поделились в социальных сетях.

- Знатная космическая глиста, однако, - удивились горожане.

- Похоже, это инопланетяне решили покинуть Землю.

- Да это же настоящий призрак, - ужаснулись некоторые.

Странное облако напугало горожан Фото: СОЦСЕТИ

Действительно, в какой-то момент след в небе стал походить на призрак, либо, как заметили некоторые, на гигантский сперматозоид.

В действительности, хоть явление в небе и выглядело устрашающе и очень загадочно, оно оказалось не таким страшным, как напридумывали себе люди, столкнувшиеся с ним. 10 октября с космодрома Плесецк в Архангельской области был запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космическим аппаратом. По всей видимости, это след остался именно от запуска.