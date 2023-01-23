Экспортеры получат скидку 80% на доставку Почтой. Фото: пресс-служба УФПС.

Экспортёры получат скидку до 80% на почтовые отправления в более чем 115 стран. Воспользоваться льготой смогут интернет-магазины и продавцы маркетплейсов, которые подключились к государственной программе субсидирования.

Почта России — оператор государственной субсидии Минпромторга в размере 1,9 млрд руб. Её цель — поддержать российский непроизводственный экспорт.

Для участников нет ограничений по количеству отправлений, странам и категориям товаров. Обязательные условия — иметь российское юридическое лицо (кроме ИП) и экспортировать товар российского производства.

«Чтобы экспортёрам было проще развивать новые направления, Почта совместно с Минпромторгом РФ расширила условия программы. Теперь в ней смогут участвовать компании, которые продают товары через собственные онлайн-площадки. А размер максимальной скидки на почтовый тариф мы увеличили с 50% до 80%», — добавил руководитель бизнеса «Экспорт» Павел Медников.

Для получения субсидии экспортеру необходимо собрать стандартный пакет документов: права собственности на домен интернет-магазина, выписку из ЕГРЮЛ, а также справки, подтверждающие, что компания не находится в процессе банкротства или реорганизации, а её руководители не включены в реестр дисквалифицированных лиц. После этого создать личный кабинет на сайте Почты и получить электронную цифровую подпись в ФНС — это можно оформить в пару кликов.

Следующим шагом необходимо обратиться к менеджерам Почты на export@russianpost.ru. Они проверят комплект документов и предоставят подробную консультацию для получения максимальной скидки.