Две школьницы избили учительницу начальных классов в Ленобласти

Ск начал проверку из-за избиения учительницы в Ленобласти.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следственное управление СК по Ленинградской области начало проверку из-за ЧП в Кировске, где две девушки-подростка избили школьную учительницу. Все произошло на автобусной остановке несколько дней назад.
- В городе Кировске Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту избиения подростками учительницы начальных классов, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По предварительным данным, сам инцидент случился еще 16 января. Две нетрезвые 16-летние девушки пристали к 20-летней учительнице и ее знакомой. Потерпевшую хватали за волосы, били по лицу и под конец пнули ногой в живот.
Пострадавшая пошла в полицию. Там оформили протокол по статье «Побои». А теперь, после освещения происшествия в СМИ, на произошедшее обратили внимание и следователи областного управления СК.
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