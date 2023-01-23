Обскакал американца: учитель из Петербурга подпрыгнул со скакалкой 11 111 раз и установил мировой рекорд

Учитель физкультуры из Петербурга наскакал на рекорд. Фото: vk.com/id191378841

Простой учитель физкультуры из Петербурга Алексей Коломин «наскакал» на мировой рекорд в роуп скиппинге - прыжках на скакалке. Спортсмен из города на Неве подпрыгнул подряд более 11 тысячи раз, чтобы побить предыдущее достижение, установленное американским прыгуном.

- Сегодня Алексей смог побить мировой рекорд, сделав за один подход 11 111 двойных прыжков. До этого рекорд принадлежал американскому спортсмену с результатом 10 709 прыжков. Сейчас ждем официального подтверждения, - написал в соцсетях депутат Заксобрания Петербурга Антон Соловьев, к которому спортсмен обратился за помощью в организации установления рекорда.

Известно, что рекордсмен работает учителем физкультуры в одной из школ Фрунзенского района города на Неве. К своему достижению он готовился долго, занимается спортом не один год. Но именно рекордные тренировки продолжались около шести месяцев.

- Этим спортом я занимаюсь около пяти лет. В школе у меня было «три» по скакалке. Но когда я стал педагогом и начал учить детей, понял, что не умею прыгать на скакалке. Пришлось самому тренироваться до работы, после работы. И так я дошел до сегодняшнего дня, - шутит спортсмен.

Само достижение было установлено в Петербурге, в районном центре физкультуры и спорта. Алексею осталось дождаться официального подтверждения рекорда.