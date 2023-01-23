Сбер: Санкт-Петербург вошел в топ-5 городов России для комфортной жизни людей на пенсии. Фото: freepik.com.

Работа.ру и СберНПФ изучили, что россияне думают о переезде после выхода на пенсию, в какие города мечтают перебраться и чем объясняют свой выбор. В опросе приняли участие 5000 человек из всех регионов страны.

Как показало исследование, больше половины россиян вообще не задумываются о переезде после выхода на пенсию. 28% опрошенных категорически против этого, а 26% пока не рассматривают для себя такой вариант. При этом каждый четвёртый (25%) всё же хотел бы переехать в другой город. А 21% респондентов после выхода на пенсию мечтают перебраться за пределы России.

В топ-5 самых подходящих российских городов для комфортной жизни на пенсии вошли Сочи (23%), Санкт-Петербург (18%), Анапа (17%), Москва (16%) и Краснодар (15%). Чуть меньше голосов набрали Калининград (11%), города Московской области (10%), Казань (8%) и Нижний Новгород (5%).

Почему люди предпочли именно эти города? Основным критерием (можно было выбрать несколько) россияне назвали комфортный климат: ради него готовы переехать 44% опрошенных. Второй стимул — красота и благоустроенность города (38%), третий — близость моря, гор и богатой природы (33%), четвёртый — размеренный темп жизни (32%).

Согласно исследованию компаний Сбера, для 29% опрошенных важна хорошо развитая инфраструктура города, в том числе доступная среда, для 24% основными критериями удовлетворённости являются возможность устроиться на работу на пенсии и хорошо проводить досуг, а для 12%— госпрограммы и субсидии, которые повышают качество жизни людей старшего возраста. Доступные цены на жильё замкнули перечень основных критериев, по которым россияне выбирают города для жизни на пенсии.

Тимур Гилязов, руководитель направления СберНПФ:

«Наш опрос показал, что россияне на пенсии ценят комфортные условия, возможность заниматься любимым делом и постоянно развиваться. Но для этого обычно нужны накопления. Чем раньше вы начнёте их формировать, тем больше получится накопить. Откладывать на пенсию можно с помощью целевых инструментов, и один из самых популярных и удобных — индивидуальный пенсионный план. Он позволяет копить в комфортном режиме — произвольными суммами или регулярно. Эти средства — отличная подушка безопасности, которые помогут и при переезде».

Подробнее об индивидуальном пенсионном плане — на сайте СберНПФ