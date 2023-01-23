Сбер повысил максимальную ставку по вкладу в юанях до 2,59%. Фото: freepik.com.

Сберегать в юанях в Сбере стало ещё выгоднее. С 23 января максимальная ставка по депозиту «Вклад в юанях» с учётом капитализации выросла до 2,59% годовых. Остальные параметры депозита не изменились.

«Вклад в юанях» можно оформить на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Проценты начисляются ежемесячно. Например, если вы откроете депозит 23 января, первые проценты будут начислены уже 23 февраля. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Открыть «Вклад в юанях» можно через цифровой сервис СберБанк Онлайн и в отделениях банка.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Мы значительно увеличили ставки по "Вкладу в юанях". Думаю, это привлечёт новых вкладчиков, ведь интерес к юаню у россиян за последний год существенно вырос и многие начинают хранить в нём часть сбережений. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы предоставить клиентам лучшие условия для диверсификации портфеля и накоплений в этой валюте».

До 23 января клиентам Сбера был доступен ещё один вклад в юанях — «Новые возможности». Сейчас в целях упрощения продуктовой линейки он прекратил своё действие.

Подробнее о «Вкладе в юанях» — на сайте банка.