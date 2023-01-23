Химия для жизни: молодые ученые будут бороться за гранты ЮНЕСКО. Фото: пресс-служба ПАО «ФосАгро».

В 21 веке задач у человечества немало. И решение многих из них берут на себя химики, ведущие мир к гармонии с природой. А чтобы отвечать на самые сложные и нестандартные вызовы было проще, для молодых ученых разработаны программы поддержки.

Одна из таких - программа «Зеленая химия для жизни», которая существует благодаря инициативе руководства российской компании ФосАгро и ЮНЕСКО. Программа реализована в тесном взаимодействии с Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК).

В январе 2023 года ЮНЕСКО объявила о старте приема заявок на участие в 8-м раунде программы. Молодые ученые могут подать заявки на участие в двух конкурсах исследовательских проектов – в области зелёной химии и в области использования и переработки фосфогипса.

- «Зеленая химия для жизни» является программой исследовательских грантов в рамках партнерства ФосАгро, ЮНЕСКО и ИЮПАК, которая направлена на поддержку молодых талантливых ученых во всем мире и применение новых научных знаний в области «зеленой химии» путем продвижения идей молодых ученых. ЮНЕСКО высоко оценивает вклад компании ФосАгро и благодарит её за содействие в достижении этих важных целей. Учитывая важность программы для молодых ученых и начинающих исследователей, ЮНЕСКО рада сообщить о запуске 8 раунда программы, - говорит заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Шамила Наир-Бедуэль.

Историческое решение о запуске глобального проекта «Зелёная химия для жизни» в 2013 году стало судьбоносным для десятков молодых учёных со всего мира. За годы работы программы «Зелёная химия для жизни» международное научное жюри конкурса - 13 ученых из 11 стран - рассмотрело более 800 заявок из 120 стран мира. Обладателями грантов стали более 40 молодых ученых из 29 государств, включая Россию.

Призеры программы «Зеленая химия для жизни» получают исследовательские гранты до 30 000 долларов на реализацию своих проектов, которые отвечают 12 принципам «зеленой химии». Эти принципы нацелены на защиту окружающей среды и здоровья людей, а также на внедрение энергоэффективных и экологически безопасных технологий на базе инновационных решений.

- Давая почти 10 лет назад старт программе «Зеленая химия для жизни», мы стремились направить усилия молодых ученых в сторону разработки новых технологий, позволяющих эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы, вовлекать в дальнейшую переработку вторичное сырьё. Нашей общей целью была и остается популяризация новой этики прогресса, когда научно-техническое развитие предусматривает заботу о сохранении природного многообразия и благополучии будущих поколений, - комментирует генеральный директор компании ФосАгро Михаил Рыбников.

Кстати, проект «Зеленая химия для жизни» является первым в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН, реализуемым за счет средств российского бизнеса. Взнос ФосАгро в реализацию проекта с 2013 по 2022 годы составил почти 2,5 млн долларов США. С самого старта программы поддержку этой инициативе оказывает Министерство иностранных дел РФ и Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

ВАЖНО

Заявку на участие в грантовой программе необходимо подать до 30 июня 2023 года, заполнив соответствующую форму на сайте ЮНЕСКО.