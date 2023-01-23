«Из поколенья в поколенье она к потомкам перейдет*»

27 января «Комсомольская правда в СПб» открывает уникальную мультимедийную выставку «Особая награда». Фото: парк-музей «Россия - моя история».

Совсем недавно жители города отмечали юбилей медали «За оборону Ленинграда». 22 декабря 2022 года ей исполнилось 80 лет. В истории этой награды хранится летопись блокадных дней, а также героев, отстоявших город.

27 января 2023 года, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в память о подвиге защитников города-героя Ленинграда, их доблести и мужестве «Комсомольская правда в СПб» запускает масштабный проект «Герои обороны Ленинграда». Совместно с Санкт-Петербургским Историческим парком «Россия - моя история» открывает уникальную мультимедийную выставку «Особая награда», которая станет частью постоянной экспозиции «Санкт-Петербург. История развития».

ЦГАКФФД СПб Ар22419. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Если не знали, этот проект представляет собой путешествие по основным этапам становления города на Неве. Важную часть в нем занимает раздел, посвященный Великой Отечественной войне, а также блокаде. Выставка «Особая награда» дополнит коллекцию исторического парка новыми экспонатами, архивными фотографиями и историями о судьбах жителей Ленинграда. Среди них история бойца МПВО, спасителя Эрмитажа и Ленинградского митрополита. Каждый посетитель музея сможет прикоснуться к подвигу защитников города через интерактивные стенды, увидеть, как прошлое оживает в мультимедийных проекциях, и почувствовать себя частью тех легендарных событий.

В экспозицию выставки войдет настоящая медаль с информацией о ее создании и чеканке, рассказ о героях, получивших эту награду, с их воспоминаниями, а также обложки «Комсомольской правды» блокадных времен на тач-столе, которые можно будет листать. Все это дополнят уникальные архивные фотографии и костюмы тех лет.

Торжественное открытие состоится 27 января в 14:00. В этот день гости смогут посетить экспозицию бесплатно. Ждем вас!

ЦГАКФФД СПб Ар125. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

БЛАГОДАРИМ

Генеральные партнеры проекта - холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) и Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ».

Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) — одна из ведущих российских строительных компаний. За более чем 20 лет работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области холдинг «РСТИ» построил свыше 1,5 млн кв. м жилой, коммерческой и социальной недвижимости. В 2019 году компания вышла на московский рынок.

Межрегиональное общественное патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» основано в Санкт-Петербурге в 2016 году. Активисты организации проводят «уроки мужества» в детских садах, школах, военных училищах, поездки по местам боевой славы, для ветеранов и пожилых людей организуют концерты, экскурсии и встречи с молодежью.

Стратегический партнер проекта – холдинг «Бронка Групп».

«Бронка Групп» – многопрофильный и динамично развивающийся холдинг, инвестирующий в стратегические отрасли российской экономики. В состав холдинга входят завод по производству внутрискважинного оборудования «Измерон», одно из старейших предприятий текстильной отрасли в России – ПНК имени С. М. Кирова, девелоперская компания «Бронка Девелопмент», Единый центр документов, медицинский центр, ресторанная группа (рестораны Il Lago dei Cigni, Buddha-Bar, Diamond Club, Hunt, и т.д.), а также люксовые бутики одежды итальянских и французских модных домов (Zilli, Kiton, Canali, Frette).

Партнер проекта - ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и сегодня насчитывает 222 точки продаж, 1452 банкомата и 300 платежных терминалов. Кроме собственной сети, банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

ЦГАКФФД СПб Ар26344. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

КСТАТИ

С 17 января в Историческом парке «Россия - моя история» открылась выставка «Ленинградский альбом». Она приурочена к 80-летию со дня прорыва блокады и представляет уникальные артефакты - детские рисунки времен Великой Отечественной войны, подлинные исторические документы, фотографии и предметы материальной культуры.

Также до 24 февраля на площади перед входом в музейно-выставочный центр проходит историко-патриотический проект «Герои и подвиги». Экспозиция посвящена солдатам и офицерам Красной армии, освобождавших Украину от немецко-фашистских захватчиков в 1943-1944 годах, и современных героев - участников СВО. Это дань уважения и благодарности всем героям нашей страны.

* Эти строки Бориса Лихарева печатались на удостоверении, которое вручали героям.