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Звезды23 января 2023 15:24

Триумфальные Московские ворота отреставрируют впервые за 22 года

Реставрация Московских ворот в Петербурге займет почти два года
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Работы стартуют в феврале-марте - рабочие закроют ворота строительными лесами.

Работы стартуют в феврале-марте - рабочие закроют ворота строительными лесами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Триумфальные Московские ворота на одноименной площади в Петербурге собираются уходить на длительные косметические процедуры – архитектурный памятник закроют на реставрацию. Как рассказали «Комсомолке» в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников, уже в феврале-марте специалисты выйдут на площадку. То есть начнут покрывать монумент строительными лесами.

Проектную документацию на работы разработали еще в 2019 году. Проект предполагает, что с ворот демонтируют 30 скульптур гениев, букв и надписей и отправят их обновляться в мастерские, а сам памятник расчистят от грязи, слоев краски, коррозии. Конечно, внимание уделят стальным и чугунным элементам памятника, кровле. Заведовать работами будет ООО «Реставрационная мастерская «Наследие».

- В связи с тем, что Московские триумфальные ворота находятся в районе с интенсивным движением транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, конструкции объекта, кровля, декоративные элементы, крепления скульптур, поверхность чугуна и стыки чугунных колец в настоящее время требуют реставрации, - объяснили spb.kp.ru в комитете.

Во всей красе явить ворота горожанам и туристам планируется к концу 2024 года.

Крылатые гении, духи-хранители, держат гербы 27 российских губерний.

Крылатые гении, духи-хранители, держат гербы 27 российских губерний.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Московские ворота - это дорический портик из двенадцати колонн, поставленных в пять пролетов. Построили архитектурный шедевр в 1834-1838, посвятив победам русских воинов в крупных конфликтах с Турцией, Персией и Польшей.

Главное украшение ворот – фигурный фриз, элемент, увенчивающий верхушку конструкции. Он уставлен скульптурами крылатых гениев, духов-хранителей места. Каждый из них держит щит с изображением герба той или иной российской губернии. Их насчитывалось 27. Над карнизом ворот по углам красуются восемь композиций из античных доспехов, копий, флагов и щитов.

На веку Московских ворот это будет уже третья реставрация. Первую проводили в 1959-1961 годах – тогда памятник был частично разобран для сооружения противотанковых заграждений на подступах к город. Поэтому часть конструкции пришлось изготавливать заново по историческим образцам.

Карнизы ворот по углам украшены композициями из доспех, копий, щитов, мечей.

Карнизы ворот по углам украшены композициями из доспех, копий, щитов, мечей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторую реставрацию провели в 2001-2002 годах. Воротам вернули позолоченные литеры памятной надписи на латыни и русском языке.

ТТХ Московских ворот

Высота ворот – 24,7 м

Длина – 8,7 м

Ширина – 36,5 м

Высота колонн – 15 м

Диаметр колонн – 2 м

Материал фундамента – путиловский камень и железобетон

Материал колонн, аттика и антаблемента – чугун

Материал деталей и скульптуры – сталь, медь

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