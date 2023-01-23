Триумфальные Московские ворота отреставрируют впервые за 22 года

Работы стартуют в феврале-марте - рабочие закроют ворота строительными лесами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Триумфальные Московские ворота на одноименной площади в Петербурге собираются уходить на длительные косметические процедуры – архитектурный памятник закроют на реставрацию. Как рассказали «Комсомолке» в комитете по госконтролю, использованию и охране памятников, уже в феврале-марте специалисты выйдут на площадку. То есть начнут покрывать монумент строительными лесами.

Проектную документацию на работы разработали еще в 2019 году. Проект предполагает, что с ворот демонтируют 30 скульптур гениев, букв и надписей и отправят их обновляться в мастерские, а сам памятник расчистят от грязи, слоев краски, коррозии. Конечно, внимание уделят стальным и чугунным элементам памятника, кровле. Заведовать работами будет ООО «Реставрационная мастерская «Наследие».

- В связи с тем, что Московские триумфальные ворота находятся в районе с интенсивным движением транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, конструкции объекта, кровля, декоративные элементы, крепления скульптур, поверхность чугуна и стыки чугунных колец в настоящее время требуют реставрации, - объяснили spb.kp.ru в комитете.

Во всей красе явить ворота горожанам и туристам планируется к концу 2024 года.

Крылатые гении, духи-хранители, держат гербы 27 российских губерний. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СПРАВКА «КП»

Московские ворота - это дорический портик из двенадцати колонн, поставленных в пять пролетов. Построили архитектурный шедевр в 1834-1838, посвятив победам русских воинов в крупных конфликтах с Турцией, Персией и Польшей.

Главное украшение ворот – фигурный фриз, элемент, увенчивающий верхушку конструкции. Он уставлен скульптурами крылатых гениев, духов-хранителей места. Каждый из них держит щит с изображением герба той или иной российской губернии. Их насчитывалось 27. Над карнизом ворот по углам красуются восемь композиций из античных доспехов, копий, флагов и щитов.

На веку Московских ворот это будет уже третья реставрация. Первую проводили в 1959-1961 годах – тогда памятник был частично разобран для сооружения противотанковых заграждений на подступах к город. Поэтому часть конструкции пришлось изготавливать заново по историческим образцам.

Карнизы ворот по углам украшены композициями из доспех, копий, щитов, мечей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вторую реставрацию провели в 2001-2002 годах. Воротам вернули позолоченные литеры памятной надписи на латыни и русском языке.

ТТХ Московских ворот

Высота ворот – 24,7 м

Длина – 8,7 м

Ширина – 36,5 м

Высота колонн – 15 м

Диаметр колонн – 2 м

Материал фундамента – путиловский камень и железобетон

Материал колонн, аттика и антаблемента – чугун

Материал деталей и скульптуры – сталь, медь