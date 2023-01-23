В Петербурге открылся ресторан, в котором посетители сами себе готовят еду. Фото: ресторан «Дети на кухне».

Будем честны: каждый из нас любит вкусно поесть. Только вот далеко не все любят возиться на кухне с приготовлением пищи, а кто-то попросту не владеет тонкостями кулинарного дела. Решить эти задачи легко. В Петербурге открылся второй ресторан «Дети на кухне», где можно не только сытно поесть, но и научиться кулинарному мастерству как деткам, так и взрослым. Располагается новая точка в сердце Московского рынка совсем рядом со станцией метро «Электросила». А в пространстве «Севкабель Порт» продолжает работу их первый ресторан, также успешно совмещенный с кулинарной школой для учеников любого возраста.

И ПОЕДИМ, И ПОИГРАЕМ

Еще одной привлекательной фишкой ресторана является большая игровая зона для совсем юных гостей. Пока родители наслаждаются вкусностями, младшее поколение может занять себя в игровых - будь то имитация представления в театре маленького формата, какой там есть, или просто общение со сверстниками.

Ресторан вмещает в себя множество интересностей. Например, живые специи - более 49 видов микрозелени, которая растет рядом со столиками гостей. То есть каждый посетитель может самостоятельно подойти к стойке с растениями и на свой вкус выбрать добавку или украшение блюда, например, пару листочков петрушки или кориандра.

СДЕЛАЙ САМ

В стенах «Дети на кухне» не только сытно кушают, но еще и учатся готовить как простые блюда, так и заморские изыски на любой вкус. То есть можно сначала приготовить блюдо, узнав все его секреты и этапы создания, а потом съесть, по достоинству оценив собственные старания.

Весь процесс проходит под руководством профи - квалифицированного шеф-повара, который и с включением плиты поможет, и подскажет, как и когда правильно нашинковать лук или помидорку. Для самых маленьких поварят на импровизированной кухне предусмотрены специальные малышки-стремянки из пары ступенек под разный рост. А для взрослых - бокалы с вином или шампанским, чтобы процесс приготовления пищи стал чуть веселее. Есть вариант семейного приготовления пищи, что только сближает родных.

Фото: ресторан «Дети на кухне».

ВКУСНО - ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ

- Ресторан в первую очередь прекрасен тем, что в нем есть меню для детей с супами и пиццами и разностороннее меню для взрослых с закусками к вину, горячими блюдами, завтраками, - рассказала владелица заведения Анна Сотникова. - По многочисленным заявкам гостей шеф-повар добавил раздел японской кухни, а шеф-кондитер к десертам и тортам продумала выпечку.

Завтраки: 11:00-13:00

Обеды: 12:00-17:00

«Московский рынок», м. «Электросила»

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