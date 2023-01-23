SUNLIGHT первым среди ювелирных сетей зашел в TWITCH. Фото: freepik.com.

Ювелирная сеть в России SUNLIGHT провела серию успешных интеграций на платформе TWITCH в преддверии новогодних праздников с популярными стримерами, которые входят в ТОП-10 стримеров России и СНГ: Ваней Дипинсом, Вудушем и Дмитрием Ликсом.

SUNLIGHT стал первой ювелирной сетью, которая протестировала возможности TWITCH как для привлечения представителей поколения Z, так и для повышения лояльности у более старшей аудитории. В прямом эфире каждый стример продемонстрировал, как оформить онлайн-заказ в мобильном приложении SUNLIGHT и что применил специальный промокод на скидку. Были и необычные интеграции: стример Дмитрий Ликс сделал предложение кукле, а Вудуш приобрел в подарок изделия с бриллиантами Якутии.

В результате проведенных стримов были получены внушительные результаты: более 1 000 раз установили мобильное приложение, более 1 000 оформленных онлайн-заказов и 15 000 уникальных посетителей. Общее количество просмотров у всех стримов превысило 300 000. Кроме того, по итогам был зафиксирован рост продаж ряда категорий, самыми популярными стали мужские кольца из серебра и украшения с бриллиантами Якутии. Таким образом, результаты проведенных стримов в TWITCH значительно превзошли по показателям результаты активаций бренда в других социальных сетях.