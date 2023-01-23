Что нужно современному журналисту: Шеф-редактор «Комсомолки» Евгений Сазонов рассказал о секретах профессии

Темой первого занятия в 2023 году стала миссия журналиста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как говорил создатель журналов Time, Fortune и Life Генри Люс: «Я стал журналистом, чтобы максимально близко подойти к сердцу мира». Действительно, о такой профессии мечтают многие, однако далеко не все в ней преуспевают. Чтобы стать настоящим мастером слова и пера необходимо много знать, усердно трудиться, а главное - учиться у лучших. Именно такую возможность дает проект «Школа журналистики «КП».

Напомним, в декабре 2022 года «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов запустили уже третий набор в «Школу журналистики». Масштабный проект рассчитан на учеников 11-х классов, интересующихся журналистикой и смежными дисциплинами. Ребята получают практические знания и навыки, необходимые современному работнику СМИ, в одном из лучших гуманитарных университетов страны и крупного издания с многолетней историей.

Проект «Школа журналистики «КП» рассчитан на учеников 11-х классов, интересующихся журналистикой и смежными дисциплинами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первое ознакомительное занятие прошло 10 декабря 2022 года. Тогда участники проекта изнутри увидели университет профсоюзов, а также побывали на лекции-диалоге с генеральным директором и главным редактором медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ириной Жегловой и руководителем креативного отдела Аленой Чичигиной.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ

После новогодних праздников пришло время продолжить обучение. Темой первого занятия в 2023 году стала миссия журналиста. Для этого из Москвы к ученикам прибыл приглашенный эксперт - шеф-редактор федерального ежедневного и еженедельного выпусков «КП», ведущий совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского Географического общества «Клуб знаменитых путешественников» Евгений Сазонов.

В назначенное время 20 января в большой аудитории СПбГУП яблоку негде было упасть. Пообщаться с гуру журналистики пришли как школьники, так и студенты. После кратких, но душевных приветствий Евгений рассказал присутствующим о секретах своей профессии.

К ученикам прибыл приглашенный эксперт - шеф-редактор федерального ежедневного и еженедельного выпусков «КП» Евгений Сазонов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

5 главных умений универсального журналиста

- Современный работник СМИ обязан делать все разом, - объяснил мастер. - Писать короткие заметки, длинный текст, снимать фото, видео и аудио материалы - вот главные умения, с которыми из университета должен выйти начинающий журналист. Когда я отправился в путешествие на Северный полюс я один готовил серию репортажей для еженедельной и ежедневной газеты, для радио, сайта и еще снимал документальный фильм. Это и называется быть универсальным сотрудником медиасферы.

Главный инструмент журналиста

- У всех из вас в кармане лежит главный инструмент журналиста, - сказал Евгений Сазонов. - Смартфон - это огромные возможности, которые не стоит тратить на игры «Три в ряд», пока мы едем в метро. С его помощью мы делаем фотографии, видео, пишем текст в социальных сетях. Все это можно делать не просто так, а совершенствуя свои навыки и качество. В результате, через некоторое время, вы уже будете уметь снимать и писать красиво и интересно, а это как раз то, что нужно в СМИ.

О важности саморазвития

- Пока что у всех вас еще есть свободное время, - отметил эксперт. - Я призываю всех читать литературу, что вам советуют и задают - потом на это может не хватить времени. Также не пренебрегайте походами в театры и музеи - это прекрасная возможность обогатить себя знаниями и опытом. Кроме того, вам очень пригодится знание иностранных языков и водительские права - журналисту без этого будет туго.

У ребят была редкая возможность лично задать свои вопросы Евгению. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

РАЗГОВОР С ПРОФИ

После краткой, но информативной лекции у ребят была редкая возможность лично задать свои вопросы Евгению Сазонову. От желающих не было отбоя - за возможность взять в руки микрофон шла жаркая борьба.

О секретах тайм-менеджмента

- Чтобы успеть как можно больше, необходимо научиться письменно планировать свое время на дни, недели и месяцы, - посоветовал Евгений. - Кроме того, введите в свое расписание такие регулярные вещи, как посещение зала, обучающих курсов или прогулок.

Как отстраниться от эмоций?

- Всегда нужно стараться отделять себя от материала, над которым работаешь, - уверен шеф-редактор «КП». - Если все пропускать через себя, то можно перегореть. Так что журналист должен уметь дистанцироваться от тяжелых тем, с которыми иногда приходится работать.

Когда на работе было по-настоящему страшно?

- Во время своих репортажей я пару раз я чуть не погиб, - признался Евгений. - Однажды, во время сплава по реке на Дальнем Востоке я упал в бурную воду. Меня крутило как щепку и я бы наверняка утонул если бы не спасательный жилет и помощь товарищей. Еще была очень опасная авария на снегоходе. Я разогнался до 60 км/ч и вылетел на повороте в снег. Когда меня нашли друзья они очень удивились, что я остался жив и даже ничего не сломал. С тех пор я перестал верить в свое бессмертие и очень внимательно отношусь к технике безопасности и подборе снаряжения.

Блок с ответами на вопросы Евгений завершил общим напутствием, которое поможет бороться с рутиной и добиваться в журналистике новых высот.

- Не ждите, пока вам дадут интересное и захватывающее задание сверху - найдите его сами. Ищите свои темы, предлагайте идеи и не бойтесь их реализовывать. Тогда никакое выгорание вам не грозит.

Студентка, которая спросила о любимом хобби Евгения Сазонова (парашютном спорте), выиграла книгу с автографом автора «Первопроходцы Дальнего Востока». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НАГРАДА ЗА СМЕЛОСТЬ

Когда отведенное время подошло к концу, настал момент сюрпризов. Из десятков вопросов Евгений выбрал лучший. Студентка, которая спросила о любимом хобби мастера (парашютном спорте) получила книгу «Первопроходцы Дальнего Востока» - недавний бестселлер, написанный журналистом. Неожиданно для всех, в ответ на подарок, первокурсница наградила Евгения благодарным поцелуем. Зал взорвался аплодисментами. Даже после ухода основной массы слушателей, несколько самых увлеченных ребят еще долго не отпускали мастера журналистики и задавали ему вопросы. Участники «Школы журналистики» с горящими глазами хором заявили, что с нетерпением ждут следующего занятия.