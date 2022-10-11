Команда Точки кипения ПромТехДизайн представила проекты СПбГУПТД в области виртуальной реальности на Международном форуме инноваторов. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

С 6 по 8 октября в Новосибирске в рамках Десятилетия науки и технологий в России состоялся первый Международный форум инноваторов IN’HUB. Его организатором выступило министерство промышленности и торговли РФ при поддержке правительства Новосибирской области и ПАО «ГМК «Норильский никель». Университет промышленных технологий и дизайна на форуме представила команда предпринимательской Точки кипения – ПромТехДизайн.

На стенде СПбГУПТД участников ждали две интерактивные зоны: зона с виртуальной галереей работ студентов в области виртуальных технологий, где можно было воспользоваться очками виртуальной реальности Oculus Quest 2 для просмотра проектов, и зона с виртуальной примеркой, где гости смогли примерить на себя цифровую одежду при помощи гаджетов. Основной темой стенда стала выставка VR CreativeDays – один из креативных мероприятий одноименного проекта Университета промышленных технологий и дизайна.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Напомним, в начале сентября этого года СПбГУПТД стал победителем гранта в размере более 3 миллионов рублей на трансформацию университетской Точки кипения – ПромТехДизайн в предпринимательскую. Проект инициирован АНО «Платформа НТИ» в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Предпринимательскую Точку кипения - ПромТехДизайн на форуме IN’HUB представили заместитель начальника отдела разработок и инноваций проектного офиса Научно-технологической инициативы СПбГУПТД Александр Заручевский, ведущий специалист -куратор выставки VR Creativedays в СПбГУПТД Татьяна Бенамрии специалист университетской Лаборатории виртуальной моды и цифрового дизайна Герман Коробков.

Основная цель форума IN’HUB - популяризация идеи мейкерства и рационализаторства среди широких масс, построение коммуникационной площадки для обмена опытом между изобретателями.