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Общество11 октября 2022 13:29

Раненный участник СВО поженился со своей беременной невестой в Военно-медицинской академии Петербурга

Свидетелями стали медсестра и боевой товарищ жениха
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
В Военно-медицинской академии прошла необычная свадьба. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

В Военно-медицинской академии прошла необычная свадьба. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

Необычная свадьба прошла в Военно-медицинской академии Петербурга. В клинике военно-полевой хирургии поженились раненный участник специальной военной операции (СВО) и его невеста. По свадебным платьем девушка прятала округлившийся животик.

- Артем и Ева- жители Смоленска. Они знакомы два года, но недавно Артем отправился в зону проведения СВО, где был ранен. В тяжелом состоянии с осколочными ранениями обеих ног его доставили в Военно-медицинскую академию. Ева приехала в Петербург, чтобы поддержать любимого человека, - сообщает пресс-служба академии.

Свадьба прошла прямо в отделении. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

Свадьба прошла прямо в отделении. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

Уже в городе на Неве молодые люди решили не ждать у моря погоды, а пожениться. Тем более, что вскоре в молодой семье будет пополнение - невеста беременна.

Скромное, но радостное торжество прошло прямо в отделении хирургии. Свидетелями стали медсестра и боевой товарищ жениха, также получивший ранение в ходе спецоперации.

Молодых поздравило руководство академии. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

Молодых поздравило руководство академии. Фото: пресс-служба ВМедА имени Кирова

Молодых с созданием семьи поздравил Начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков. Он пообещал, что вскоре Артем сможет полностью поправиться, встать на ноги и, как мечтал, вернуться на службу.

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