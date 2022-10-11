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Общество11 октября 2022 16:49

Частичная мобилизация в Ленобласти закончится до конца недели

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Ленобласть завершит первый этап частичной мобилизации до конца недели.

Ленобласть завершит первый этап частичной мобилизации до конца недели.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый этап частичной мобилизации в Ленинградской области будет завершен уже в ближайшее время. А точнее, до конца этой недели. Такое заявление сделал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

- Цифры не скажу, не имею права. Но могу сказать так: до конца недели она (частичная мобилизация - прим.ред.) у нас будет завершена, - сказал журналистам Дрозденко на церемонии отправки помощи военнослужащим в зону спецоперации.

Губернатор отметил, что область «не форсирует» процесс мобилизации, чтобы не было ошибочных решений. Но по показателям «у нас все в порядке».

Также глава региона подчеркнул, что регион продолжит поддерживать семьи мобилизованных и возьмет их под патронаж.

А сегодня в зону проведения спецоперации были отправлены бензогенераторы, спальные мешки, шерстяные носки, термобелье, лекарства от простуды и другие вещи, которые должны сделать быт мобилизованных чуть проще.

В именные дивизионы Ленобласти поступят первые три УАЗика-«головастика». Это грузопассажирские «буханки» с кузовом. Всего область поставит своим бойцам почти двадцать таких машин.

Напомним, что о завершении мобилизации до 10 октября в Петербурге ранее заявила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

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