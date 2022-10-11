Частичная мобилизация в Ленобласти закончится до конца недели

Ленобласть завершит первый этап частичной мобилизации до конца недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый этап частичной мобилизации в Ленинградской области будет завершен уже в ближайшее время. А точнее, до конца этой недели. Такое заявление сделал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

- Цифры не скажу, не имею права. Но могу сказать так: до конца недели она (частичная мобилизация - прим.ред.) у нас будет завершена, - сказал журналистам Дрозденко на церемонии отправки помощи военнослужащим в зону спецоперации.

Губернатор отметил, что область «не форсирует» процесс мобилизации, чтобы не было ошибочных решений. Но по показателям «у нас все в порядке».

Также глава региона подчеркнул, что регион продолжит поддерживать семьи мобилизованных и возьмет их под патронаж.

А сегодня в зону проведения спецоперации были отправлены бензогенераторы, спальные мешки, шерстяные носки, термобелье, лекарства от простуды и другие вещи, которые должны сделать быт мобилизованных чуть проще.

В именные дивизионы Ленобласти поступят первые три УАЗика-«головастика». Это грузопассажирские «буханки» с кузовом. Всего область поставит своим бойцам почти двадцать таких машин.

Напомним, что о завершении мобилизации до 10 октября в Петербурге ранее заявила уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

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