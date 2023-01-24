Коронавирусные ограничения продлили в Петербурге по 31 марта 2023 года

В Петербурге продлили ковидные ограничения Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирсные ограничения снова продлили в Санкт-Петербурге. Многие о них забыли, но они все еще существуют. Так, 24 января 2023 года губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о продлении ограничительных мер по 31 марта включительно. Об этом рассказали в Смольном.

- На основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу губернатор Александр Беглов подписал постановление о продлении всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 марта, - рассказали в городской администрации.

Жестких ограничений в Петербурге нет. Но есть несколько правил для общественных мест, чтобы предотвратить новые вспышки. Так, какие же меры сейчас все еще действуют? В музеи вход должен быть по сеансам, а в самих музеях организована специальная маршртутизация, чтобы избежать столпотворения. Работа фуд-кортов разрешена при обеспечении наличия раздельных входа и выхода для посетителей. Также запрещено курение кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей