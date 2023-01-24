Жестоко избил и бросил на месяц умирать под одеялом: Актера из Петербурга задержали за смерть сестры

Актер из Петербурга месяц ждал, пока его сестра умрет в соседней комнате после побоев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил умирать ее под одеялом. По всей видимости, 42-летний петербуржец даже толком и не понял, что произошло. Он поссорился со своей 46-летней сестрой, избил ее и ушел в свою комнату. А то, что сестра после этого так и не вышла из своей комнаты, братца совсем не беспокоило. Панику подняла еще одна их сестра, которая уже обратилась в полицию. Об этом 24 января 2023 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 23 января в полицию Калининского района обратилась 38-летняя женщина и сказала, что ее сестра, которая живет в доме на Кондратьевском проспекте, уже месяц не выходит на связь, - сообщили в полиции.

Оперативники отправились с проверкой. В трехкомнатной квартире, в одной из комнат на полу под одеялом они нашли труп 46-летней женщины, сестры заявительницы. На голове у нее была травма.

В той самой квартире женщина жила не одна, а с 42-летним братом, который пытался стать актером. Дома на тот момент его не было, и полиция начала его поиски. В тот же день мужчину задержали в доме 5 поселка Моторное Приозерского района Ленобласти.

- Мужчина рассказал, что 24 декабря у него с сестрой произошла ссора. Он ударил сестру по голове, после чего ушел в свою комнату и больше ее не видел, - пояснили в полиции.

Таким образом, после побоев, рассерженный брат даже не поинтересовался, в порядке ли его сестра. Он бросил родственницу умирать под одеялом, а сам продолжил заниматься своими делами.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.