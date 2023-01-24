Олег Бобков стал и.о. главы управления Следственного комитета России по Петербургу

Олег Бобков стал новым главой петербургского управления СК. Фото: ГСУ СК РФ

В Петербурге сменился глава управления Следственного комитета. Вместо Марины Парастаевой, также руководившей управлением с приставкой «исполняющий обязанности», назначен Олег Бобков.

- Бобков Олег Валерьевич, полковник юстиции, исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления, - говорится на сайте городского управления СК.

Марина Парастаева осталась в управлении, но теперь занимает должность первого заместителя, как и было до 2021 года, когда прошлый руководитель ведомства Александр Клаус ушел на повышение в Москву, став заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Про Олега Бобкова известно, что ему 42 года. Службу в правоохранительных органах начинал с петербургской прокуратуры в 2004 году. Через три года перешел в Следственный комитет. До назначения и.о. главой петербургского управления СК работал в должности заместителя руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома.