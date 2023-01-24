Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 марта 2023 года: Что нельзя делать, нужно ли носить маску

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 марта 2023 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось бы, что коронавирус уже покинул нашу жизнь, но на самом деле - нет. Люди продолжают болеть, но уже не в таких масштабах, как во время пандемии. Тем не менее, чтобы ковид снова не стал пандемией, в Санкт-Петербурге до сих пор действуют ограничения, которые губернатор Александр Беглов в очередной раз продлил. Рассказываем, какие действуют коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 марта 2023 года, что нельзя и нужно ли носить маску.

Коронавирусные ограничения в Санкт-Петербурге до 31 марта 2023 года

Новых ограничений в Петербурге не ввели. До сих пор действуют еще прошлогодние. И так:

- Нельзя проводить публичные мероприятия, пикеты, митинги и демонстрации без предварительного согласования;

- Допуск посетителей в музеи и на выставки должен быть при соблюдении организации маршрутизации посетителей, исключающей встречные потоки посетителей, а также обеспечивающей раздельные входы и выходы в здание и помещения;

- Работа фуд-кортов разрешена при обеспечении наличия раздельных входа и выхода для посетителей;

- Запрещено курение кальянов в местах, которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, в помещениях и на территории предприятий общественного питания и в иных общественных местах.

Что касается масок, то ношение их имеет лишь рекомендательный характер. Лучше не забывать о защите в общественном транспорте, а также поликлиниках, где чаще можно столкнуться с вирусами.