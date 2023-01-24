Петербуржцы до конца января могут возместить предновогодние расходы

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Запланированные и не очень траты перед новогодними праздниками наносят существенный удар по кошельку. Экономить получается не всегда, ведь нужно купить подарки для родных и друзей, украшения для елки и квартиры, праздничные блюда для стола. А в январе встает традиционный вопрос: как прожить до первой зарплаты?

Но не спешите затягивать пояса и вводить режим жесткой экономии. Есть разные способы сократить расходы, пополнить бюджет и даже сделать выгодные покупки.

ПОСЛЕНОВОГОДНИЕ СКИДКИ

В январе традиционно наступает «мертвый сезон»: покупатели поиздержались накануне праздников и не хотят много тратить. А продавцы идут на все, чтобы оживить рост продаж и получить хоть какую-то прибыль. Так что январь - время настоящих скидок и распродаж.

БОНУСЫ И КЕШБЭК

Сейчас очень часто за покупки начисляются бонусы и баллы, которые можно потратить чуть позже. Поэтому не спешите ругать себя за декабрьскую расточительность, ведь именно благодаря ей в начале года можно экономить. К примеру, держатели карты «Мир» , которые участвовали в акции «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки», с ноября по декабрь прошлого года собирали виртуальные баллы-Приветы за выполнение простых заданий –потратиться на развлечения, сходить в ресторан, купить детские товары или косметику. К слову, для тех, кто уже зарегистрирован в программе лояльности платежной системы, баллы все равно могли накопиться автоматически - ведь задания выполнялись в популярных категориях, в которых каждый из нас совершает повседневные траты.

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А сейчас их можно тратить на получение кешбэка или промокодов на скидки. Экономия, кстати, выходит неплохая. К примеру, можно воспользоваться 10%-ной скидкой при заказе от 700 рублей в «Самокате» или онлайн-заказе от 1299 рублей в сети «Папа Джонс. Отличное предложение, если в январе у вас день рождение или другое важное событие. Накопленные баллы можно потратить на получение кешбэка в таких категориях, как косметика и салоны красоты, кафе и рестораны, продуктовые магазины, обучение. За Приветы можно оформить бесплатную подписку на онлайн-кинотеатры и библиотеки.

Только имейте в виду, потратить накопленные баллы нужно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Если в прошлом году вы купили квартиру, лечились или учились за свой счет, не медлите, а начинайте собирать документы и подавайте на налоговый вычет. Налоговый период - полный календарный год с 1 января по 31 декабря, закончился и вы можете вернуть часть денег.