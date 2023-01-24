Нотариус поможет: Простая форма - сложные последствия

Мария Терехова. Фото: Сергея ЕРМОХИНА.

Когда мы решаемся на крупную покупку, собираемся занять или одолжить значительную сумму денег, то подписываем договор. Он может быть составлен в двух формах, разрешенных действующим законодательством, - простой письменной и удостоверенной нотариально. Обе формы во многих случаях допустимы, но у каждой из них есть свои особенности.

- Подписывая договор в простой письменной форме без содействия нотариуса участники сделки подвергают себя большому риску. У них нет достаточного опыта и знаний ни в проверке документов, ни в написании правильного текста документа. Они могут не знать важных нюансов, из-за которых договор будет признан ничтожным, - поясняет президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

Бывает, что люди выбирают простую письменную форму, чтобы сэкономить. Однако при такой сделке никто не проводит детальной проверки документов. Если после того, как продавец получил деньги, члены его семьи или третьи лица предъявят претензии и оспорят эту сделку, то придется искать правду в суде. В суд также придется обращаться, если должник откажется от исполнения своих обязательств. Главное, что на это потребуется много времени, нервов и дополнительных расходов.

- Если сделка удостоверяется нотариально, то ответственность за ее законность лежит на нотариусе. Он проводит тщательный анализ документов, может направлять соответствующие запросы. Перед подписанием договора нотариус обязательно устанавливает личности сторон, беседует с ними, чтобы выяснить, понимают ли они суть сделки, не действуют ли под давлением, не введены ли в заблуждение. Если нотариуса что-то насторожит, он может отложить совершение нотариального действия для проведения дополнительной проверки или вовсе отказать в нем, - продолжает Мария Терехова.

Оспорить нотариально удостоверенный договор крайне сложно, поскольку нотариальный акт обладает повышенной доказательственной силой и создает для сторон сделки дополнительные гарантии.